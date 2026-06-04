Congo-Brazzaville: Forum olympien - Quatre athlètes congolais en Russie

La délégation congolaise a quitté Brazzaville le 29 mai pour Moscou, en Russie, où elle a pris part, du 1 er au 2 juin, au Forum olympien organisé à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance.

Conduite par Neyl Francis Ata Asiokarah, deuxième vice-président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), la délégation congolaise est composée de quatre athlètes dont Marcus Opéra Oba, Triphene Abomi Otora, Rabby Mbemba, et Tatiana Itoua. Le déplacement en Russie fait suite à l'invitation du Cnosc par le Comité olympique russe.

La Journée internationale de l'enfance, célébrée en Russie à la même période, a été instituée en novembre 1949. Plusieurs festivités et traditions se déroulent à des endroits publics, notamment des spectacles, des kermesses et des compétitions sportives. Le Forum olympien en Russie rassemble les dirigeants sportifs, des athlètes olympiques et des experts.

L'invitation du Cnosc a été rendue possible grâce au consul honoraire du Congo à Saint-Petersbourg, Jocelin Patrick Mandzela, président de la Fondation Africa Centrum, une plateforme qui oeuvre pour des opportunités sportives, économiques et culturelles entre la Russie et l' Afrique.

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En rappel, Africa Centrum avait négocié, en 2024, un stage de formation des gymnastes congolaises à Sotchi . En 2025, toujours à Sotchi, un camp d'entraînement avait été négpcié pour le judo et un camp d'entraînement à Armavir pour le sambo.

Ce nouveau déplacement des athlètes congolais par le biais du Cnosc vient consolider davantage les relations sportives entre les deux pays.