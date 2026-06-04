Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN équipée de laboratoires modernes

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Édith Emmanuel, s'est rendue le 1er juin à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) de Kintélé, où elle est allée constater l'installation des laboratoires modernes qui contribueront à la recherche et à la formation des élites.

Afin de donner aux décideurs des informations qui aident à la décision, les travaux de recherche menés par les laboratoires installés à l'UDSN s'orientent vers les secteurs stratégiques comme la géotechnique routière, la topographie, la géomatique, la cartographie, la géodésie spatiale, la télédétection, le contrôle de la qualité des aliments, la microbiologie, les énergies renouvelables (Solaire, hydrogène, éolien), les matériaux de construction, le ciment, l'étude des sols de fondation, la télédétection, la géodésie ainsi que les sciences de l'environnement, la cartographie des tourbières, l'incubation des sols, la photo interprétation, les cartes topographiques...

« Aujourd'hui, nous venons de constater que durant ces trois années, en dehors des laboratoires d'électricité que j'ai eus à visiter il y a quelques semaines, nous pouvons aujourd'hui dire que les conditions de formation, théorique et pratique, qui vont permettre aux étudiants qui sortiront de cette université d'avoir toute l'expertise nécessaire pour pouvoir demain assumer les responsabilités qu'ils pourront avoir au sein de l'administration ou alors au sein du secteur privé sont réunies », a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur. Delphine Édith Emmanuel a suggéré au president de l'UDSN de créer un musée de collecte des différentes roches à l'image d'un musée à Saint-Pétersbourg.

Ces laboratoires permettront aux étudiants de mieux comprendre les concepts scientifiques ou technologiques et développer des compétences essentielles telles que la conception expérimentale, l'analyse des données et le travail d'équipe. Ils les aideront à faire des travaux pratiques et à compléter des compétences indispensables à la réussite dans le milieu universitaire.

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Emue de la mise en oeuvre de ces laboratoires, la ministre Delphine Édith Emmanuel a déclaré : « Aujourd'hui, je me retrouve dans des laboratoires qui n'ont rien à envier à d'autres pays africains et qui permettront véritablement de réaliser le deuxième point du projet de société de son excellence, monsieur le président de la République, " L"accélération de la marche vers le développement", qui porte sur l'investissement dans le capital humain ».

En présence du président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, la ministre de l'Enseignement supérieur a parcouru l'ensemble des laboratoires nouvellement installés. Elle a soutenu que l'université a pour mission de former, faire de la recherche et doit aussi être ouverte sur la société et rendre service à la communauté.

Ainsi, la ministre de l'Enseignement supérieur a commenté les reformes engagées. « La réforme de notre système d'enseignement supérieur consiste à ouvrir les universités sur la société, (...) des prestations, comme on a pu observer par le passé, puissent être offertes non seulement aux administrations publiques, mais aussi aux sociétés, aux individus, pour pouvoir bénéficier des services de cette université », a-t-elle indiqué.

La mise en oeuvre de ces laboratoires équipés traduit la volonté affirmée des autorités académiques de hisser la recherche appliquée à un niveau conforme aux ambitions nationales et panafricaines. Equipés d'outils scientifiques modernes, ils sont capables de soutenir à la fois la formation pratique des étudiants et la production de connaissances scientifiques utiles à la société.