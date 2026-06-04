Dakar — La nomination du chanteur sénégalais Youssou Ndour à la vice-présidence de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), mercredi, est d"'une extrême importance" pour cette organisation de gestion des droits d'auteur et va faciliter son plaidoyer en faveur de ses membres, a dit à l'APS son directeur régional pour l'Afrique, le Rwandais Samuel Sangwa.

"Youssou Ndour est une voix [...] qui peut porter le plaidoyer et alerter les décideurs sur les droits d'auteur et l'utilisation de l'intelligence artificielle", a-t-il affirmé. "Youssou Ndour peut alerter les décideurs, le [public] et les créateurs sur les enjeux et l'importance de la question des droits d'auteur, de l'intelligence artificielle, ainsi que de l'audiovisuel et de la création musicale", a assuré M. Sangwa, également consultant et coordinateur de projets culturels, dans un entretien par téléphone avec l'APS.

Le leader du Super Étoile va prendre fonctions en marge d'une assemblée générale annuelle de la CISAC prévue jeudi à Paris, a-t-il annoncé. "La culture du droit d'auteur n'est pas très bien développée en Afrique. La voix de Youssou Ndour, qui est quelqu'un de populaire, peut aider à faciliter le plaidoyer" en faveur de la protection des droits d'auteur, a réagi le Sénégalais Aziz Dieng, conseiller culturel et spécialiste de la propriété intellectuelle.

D'après lui, le chanteur sénégalais peut user de son influence et de sa renommée pour convaincre les États et les organisations régionales africaines, dont l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la nécessaire protection des droits d'auteur. La voix de Ndour suscite de l'espoir pour les artistes, d'autant plus que les organisations régionales s'intéressent à la protection des droits d'auteur, a souligné Aziz Dieng dans un entretien par téléphone avec l'APS.

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Youssou Ndour succède aux vice-présidents Yvonne Chaka Chaka (autrice-compositrice-interprète sud-africaine) et Arturo Márquez (compositeur mexicain), dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de la CISAC prévue ce jeudi, selon le site Internet de cette organisation.

"À l'heure où les créateurs de musique doivent faire face à de profonds bouleversements technologiques et à des changements majeurs dans la façon dont la valeur est générée et redistribuée, des porte-paroles aussi influents et respectés mondialement que Youssou Ndour sont essentiels", a souligné Gadi Oron, le directeur général de la CISAC.

"Sa stature d'artiste et son engagement [...] au service de la culture contribueront à renforcer notre travail de plaidoyer pour la rémunération équitable, la transparence et un cadre solide de protection du droit d'auteur, partout dans le monde", ajoute le site de l'organisation en citant M. Oron.

La CISAC, basée à Neuilly-sur-Seine, en France, représente plus de 5 millions de créateurs membres de 227 sociétés de droits d'auteur réparties dans 111 pays. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs veille au renforcement des systèmes de gestion collective et à la rémunération des auteurs-compositeurs, des créateurs audiovisuels, des écrivains et des artistes visuels. La question de l'intelligence artificielle fait partie de ses sujets de "plaidoyer".