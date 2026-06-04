Burkina Faso: Coopération parlementaire - Une délégation de députés serbes échange avec Ousmane Bougouma

3 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla Bonkoungou et Mouniratou Ouedraogo

Le Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, a reçu, en audience une délégation du parlement serbe, conduite par le député Slavenko Ristic, président directeur général de Tehnicki Remont Bratunac.

En visite de travail au Burkina Faso, depuis le 1er juin 2026, une délégation serbe, conduite par Slavenko Ristic, député et président directeur général de la société Tehnicki Remont Bratunac, a échangé avec le Président de l'Assemblée législative du peuple (ALP), Ousmane Bougouma. C'était au cours d'une audience qui a eu lieu, dans l'après-midi du mercredi 3 juin 2026, au Parlement. Cette visite de courtoisie, a fait savoir Slavenko Ristic, à sa sortie d'audience, a porté sur une possibilité d'établir une coopération parlementaire entre le Burkina Faso et la République de Serbie.

« Nous sommes là dans le cadre d'une coopération internationale. Nous croyons au Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré est très connu dans mon pays. Nous croyons en la capacité du Burkina Faso », a-t-il déclaré. En perspectives, l'hôte du Président de l'ALP, Ousmane Bougouma, a ajouté que les échanges ont aussi porté sur les domaines de la défense, de la sécurité. Cela, a-t-il souligné, dans la mesure où il n'y a pas de développement économique sans la paix et la sécurité.

« Nous prévoyons également collaborer dans le domaine de l'agriculture, de la formation, de l'éducation et des transferts de compétences », a souligné le chef de la délégation serbe, Slavenko Ristic. Notons que la société Tehnicki Remont Bratunac qu'il dirige évolue dans le domaine des technologies de la défense.

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