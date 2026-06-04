Burkina Faso: Détermination du statut de réfugié - La CONAREF consolide les compétences techniques de ses acteurs

3 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Secrétariat permanent de la commission nationale pour les réfugiés (SP-CONAREF), en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a ouvert ce mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou, un atelier de formation sur la Détermination du statut de réfugié (DSR) au profit du personnel et des membres des comités d'éligibilité et de recours.

Présidant la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Vlé Fulbert Traoré, secrétaire permanent de la CONAREF, a souligné l'importance de cette session. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la détermination du statut de réfugié, afin de garantir des procédures conformes aux normes nationales et internationales de protection au Burkina Faso.

« Cet atelier constitue une opportunité de partage d'expériences, d'acquisition de compétences et de consolidation des connaissances nécessaires à l'exercice de vos responsabilités dans le respect du droit d'asile au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

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Il a également indiqué que cette initiative s'inscrit dans la vision de solidarité, de justice sociale et d'inclusion portée par la Révolution progressiste populaire, tout en saluant l'accompagnement constant du HCR aux côtés du gouvernement burkinabè. Pour sa part, l'administrateur principal chargé de la protection au HCR, monsieur Paul Dime, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le Burkina Faso dans le renforcement du système national d'asile.

Le HCR se tient et se tiendra toujours aux côtés des autorités burkinabè pour renforcer le mécanisme de détermination du statut de réfugié et garantir une protection internationale efficace aux personnes qui en ont besoin », a-t-il assuré. Pendant deux jours, les participants échangeront sur des thématiques essentielles liées à la protection internationale, au processus de détermination du statut de réfugié, aux critères d'inclusion et à l'analyse de crédibilité des demandes.

 

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