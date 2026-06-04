Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit le Président-Directeur Général du Groupe Coris Bank et le Directeur Général de la société COVEC

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Idrissa Nassa, Président-Directeur Général du Groupe Coris Bank, accompagné d'une délégation d'investisseurs burkinabè.

Les échanges ont porté sur la mise en oeuvre du programme de construction de logements, projet structurant inscrit parmi les engagements majeurs du Chef de l'Etat envers le peuple gabonais. Ce programme vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations en favorisant l'accès à un habitat décent et abordable.

Le Président de la République a rappelé que la réussite de cette politique ambitieuse repose sur une synergie entre l'Etat, les établissements bancaires et les opérateurs économiques. Il a salué l'engagement du Groupe Coris Bank aux côtés du Gabon et l'a encouragé à maintenir sa confiance dans les perspectives de croissance de l'économie nationale.

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Le Chef de l'Etat a également évoqué les opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture et l'élevage, conformément à son ambition de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Il a exhorté le Groupe Coris Bank à étendre ses activités à l'intérieur du territoire national, notamment dans les localités dépourvues de services bancaires, afin de promouvoir l'inclusion financière et le développement des territoires.

La délégation burkinabè, composée de douze chefs d'entreprise, parmi lesquels Roland SOW, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso, Saïdou Tiendrebeogo, Président des Promoteurs Immobiliers du Burkina Faso, et Achille Ouedraogo, Président des Jeunes Entrepreneurs du Burkina Faso, a exprimé sa volonté d'investir au Gabon et de soutenir la vision du Chef de l'Etat en matière de développement économique.

Le Chef de l'Etat a réaffirmé sa détermination à promouvoir les partenariats Sud-Sud et à encourager les investissements africains au service du développement du continent. Le Groupe Coris Bank a, pour sa part, annoncé la construction prochaine de son siège social sur le Boulevard de la Transition à Libreville.

Dans un second temps, le Président de la République a reçu Zhu JUNBO, Directeur Général de la Société Générale d'Ingénierie d'Outre-Mer de Chine (COVEC). Les discussions ont porté sur la reprise des travaux d'aménagement routier dans la province de la Nyanga, sur les tronçons Ndendé-Tchibanga et Tchibanga-Mayumba, ainsi que dans la province de l'Estuaire sur l'axe Sibang-Bambouchine.

Zhu Junbo a assuré le Chef de l'Etat de la reprise imminente des travaux de construction et d'aménagement de ces infrastructures essentielles, dont la relance contribuera à améliorer la mobilité des populations, à renforcer les échanges économiques et à soutenir la dynamique de développement impulsée par les plus hautes autorités de la République.

A travers ces rencontres, le Président de la République réaffirme sa volonté de mobiliser les partenaires nationaux et internationaux autour de projets concrets, créateurs de croissance, d'emplois et de bien-être pour les populations gabonaises.