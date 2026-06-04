Gabon: Oyem - Proclamation des examens blancs provinciaux : CEP, BEPC, et BAC

3 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Gerard MINKO

Le Lycée Moïse Nkoghe Mve, sur la plus haute marche du podium. La 4e édition des examens blancs dans le bassin académique provincial fait son bonhomme de chemin depuis la mise sur orbite de cette belle initiative du Directeur d'Académie Provincial, Luc Constant Megne dont le but est de préparer les candidats aux examens de fin d'année. Une manière pour la coordination du projet de jauger en un tant soit peu, le niveau des élèves.

La présente édition 2026 a connu, comme c'est devenue une tradition, une ferveur populaire à la tribune officielle, lieu de rassemblement de la communauté éducative. Le Gouverneur Jules Ndjeki et sa suite ont rehaussé l'éclat de cet élément purement scolaire.

A cet effet, si le Directeur d'Académie Provincial a pu remercier de près ou de loin, ceux qui ont contribué à la réussite de cette action, avec un coup de chapeau à Madame Louise Pierrette Mvono, fille de la localité, ci-devant, Ministre de la Planification et de la Prospective.

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Toutefois, il a déploré, l'avènement de la grève des enseignants qui a quelque peu contrarié le fonctionnement de l'éducation dans le grand nord. En ce qui est des résultats ; au CEP, les écoles d'obédiences catholiques occupent le haut du podium, tandis que le CES Ekoga Mengue maintient sa suprématie, puis au finish, le Lycée Moïse Nkoghe Mve à Mitzic dans le département de l'Okano, c'est arrogé du BAC, presque à toutes les séries confondues.

Au terme, quelques parents d'élèves ont loué de la belle initiative du Directeur d'Académie Provincial qui selon, ces derniers vient booster les résultats dans l'ensemble de la province dont la courbe est en hausse au niveau national.

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