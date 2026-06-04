Congo-Kinshasa: A Kinshasa, la Coalition C64 salue l'adhésion citoyenne à la journée ville morte

La Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel (C64) salue la forte adhésion des citoyens à l'opération journée ville morte observée mercredi 3 juin à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le même mercredi dans la soirée, ce regroupement de l'opposition remercie la population d'avoir répondu pacifiquement à son appel.

Dans la capitale, l'ambiance est restée contrastée durant toute la journée du 3 juin. Si certaines grandes artères routières étaient presque désertes, plusieurs habitants ont tout de même choisi de sortir pour vaquer à leurs occupations, tandis que d'autres sont restés à domicile pour suivre l'évolution de la situation.

Une cause jugée nationale par les signataires

Le communiqué de la coalition C64 porte les signatures de plusieurs leaders politiques de l'opposition, notamment Martin Fayulu de l'ECiDé, Jean-Marc Kabund de l'Alliance pour le changement (A.Ch), Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République, Augustin Matata du parti Leadership et gouvernance pour le développement (LGD) et Delly Sesanga d'Envol.

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Selon ces opposants, le suivi de ce mot d'ordre démontre le rejet par les Congolais de tout projet de changement de la Constitution.

Ils y voient l'expression d'un attachement aux textes du 18 février 2006, à l'État de droit et au principe de l'alternance démocratique en RDC.

Cette plateforme de l'opposition se réunit en session d'évaluation ce jeudi 4 juin 2026.

Elle prévoit de publier une déclaration officielle pour dresser le bilan complet de cette journée et annoncer les prochaines actions prévues pour la défense de la Constitution.