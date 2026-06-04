Congo-Kinshasa: RDC - Une journée marquée par un calme inhabituel et une activité timide dans certaines villes

Pas d'embouteillages dans plusieurs artères comme à l'accoutumée, une circulation timide et un calme inhabituel dans une ville souvent mouvementée : tel est le visage contrasté qu'a présenté Kinshasa dans la matinée de ce mercredi 3 juin. Le même contraste a été observé dans les grandes villes de la RDC.

Pouvoir et opposition

L'opposition appelait à observer une ville morte pour protester contre toute modification de la Constitution, tandis que les partis de la majorité présidentielle et les autorités invitaient la population à poursuivre normalement ses activités. Certains parents affirment avoir préféré garder leurs enfants à la maison par précaution, alors que d'autres ont vaqué sans difficulté à leurs occupations.

Dans plusieurs points sensibles de la capitale, des dispositifs policiers renforcés étaient visibles, notamment à Sainte-Thérèse et au boulevard Kimbuta, dans la commune de N'djili. Des cortèges de l'armée, estampillés « Task Force », ont été aussi aperçus sur les artères de la Tshangu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des sources contactées dans plusieurs points chauds de ce district (Mokali, Bibua, Kinkole, Sainte-Thérèse...) s'accordent sur le fait que cette journée s'est passé dans le calme.

Sur le boulevard Triomphal, jusqu'aux alentours de 14h, la circulation était presque inexistante. Seuls quelques rares véhicules étaient visibles.

Toujours à Kinshasa, à l'entrée de l'« Abattoir » (Masina), entre Debonhomme et le pont Matete, en début de soirée vers 16h, les véhicules étaient également très peu nombreux sur la voie.

Même situation dans les provinces

La situation variait selon les villes de la RDC. À Kikwit, dans le Kwilu, les activités se sont déroulées normalement, selon plusieurs habitants contactés par Radio Okapi. Les écoles ont ouvert et de nombreux parents y ont envoyé leurs enfants.

À Mbandaka, dans l'Équateur, la matinée a débuté timidement avant un retour progressif à la normale, selon nos sources.

À Kananga, au Kasaï-Central, les activités se sont également déroulées normalement : magasins, écoles, université et services publics étaient ouverts. La police était déployée dans plusieurs points sensibles, notamment à l'Immo Kasaï, au rond-point Carrefour, à Notre-Dame et au croisement des avenues Lulua et Kasa-Vubu.

À Kindu, dans le Maniema, le calme a prévalu, tout comme à Bunia, en Ituri, où l'attention reste focalisée sur la riposte contre l'épidémie de virus Ebola. À Lubumbashi, la situation était globalement normale, selon des sources locales.

Cependant, à Beni, dans la province du Nord-Kivu, notamment au quartier commercial de Matonge, les commerces étaient encore fermés jusqu'à 14h45 (heure locale). La population était également presque absente dans ce secteur habituellement très animé de la ville.

Activités normales à Matadi

Enfin, à Matadi, dans le Kongo-Central, les activités se sont déroulées normalement. Au rond-point Buima comme au marché Mvuadu, magasins et boutiques étaient ouverts et la circulation dense.

Les agents de la circulation routière étaient en poste, tandis que les autres unités de la police étaient visibles dans plusieurs carrefours et points sensibles.