Congo-Brazzaville: Salon Osiane - La transformation des déchets électroniques au coeur d'un atelier stratégique

Dans le cadre des assises de la 10e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale (Osiane), un atelier thématique s'est tenu le 3 juin à Brazzaville. Axée sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, cette rencontre a mis en lumière les opportunités économiques et écologiques majeures que ce secteur émergent peut offrir à la République du Congo.

Devant un public composé de délégués venus des différentes localités du Congo ainsi que des pays de la sous-région, les panélistes ont largement exposé les avantages d'une gestion circulaire des résidus technologiques. Au-delà des enjeux de salubrité publique, la transformation locale de ces équipements en fin de vie s'impose désormais comme un puissant levier en matière de création d'emplois, de préservation de l'environnement et de réduction des risques sanitaires liés à la toxicité des composants.

Sur le thème porteur « Comment le Congo peut-il transformer ses déchets électroniques en opportunités durables ? », l'atelier organisé à cet effet visait avant tout à sensibiliser les décideurs et les opérateurs économiques nationaux face à l'empreinte écologique du numérique.

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« Plus nous avançons vers la numérisation et l'adoption des nouvelles technologies, plus nous produisons de volumes importants de déchets. Nous avons simplement changé de typologie de rebuts, qui sont désormais de nature électronique. C'est le sens de notre présence ici. Nous avons sensibilisé les entreprises et les institutions aux méthodes appropriées de traitement de ces flux spécifiques », a expliqué Charles Poaty, directeur général du groupe Batelec consulting.

Le responsable a précisé que sa structure, spécialisée dans la gestion environnementale, déploie d'ores et déjà des solutions techniques adaptées au contexte local pour la collecte, le démantèlement et le traitement de ces déchets. Des mécanismes opérationnels mis en oeuvre en étroite synergie avec des organisations internationales et des partenaires techniques spécialisés.

Un gisement d'opportunités pour la jeunesse

Cet atelier, qualifié de productif par l'assistance, a également captivé les nombreux étudiants et porteurs de projets présents au Grand Hôtel de Kintélé. Elle leur a permis d'appréhender concrètement les opportunités d'entrepreneuriat et de "métiers verts" que recèle la chaîne de valeur de l'économie numérique, de la maintenance au recyclage spécialisé.

Au terme des échanges, les participants ont conclu à la nécessité d'implémenter urgemment un cadre normatif national et d'encourager les partenariats public-privé pour structurer durablement cette filière d'avenir en République du Congo.

Placée sur le thème général « Créons des écosystèmes à forte valeur ajoutée », l'édition 2026 baptisée "Kokoba" marque le 10e anniversaire du salon international Osiane. Organisé du 2 au 5 juin au Grand Hôtel de Kintélé par l'organisation non gouvernementale Pratic, ce rendez-vous s'est imposé en dix ans comme le carrefour incontournable de la tech, de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique centrale.

Pour cette édition technologique et sociétale, le salon réunit des délégations ministérielles, des régulateurs, des startuppers et des experts internationaux autour des grands défis continentaux, allant de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, en passant par la transition écologique et l'inclusion financière.