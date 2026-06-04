Congo-Brazzaville: Lutte contre la cybercriminalité - Des spécialistes invitent les décideurs à la mutualisation des efforts

Une conférence-débat animée le 3 juin à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, a permis aux responsables des organes de lutte contre la cybercriminalité de plaider pour le renforcement de la coopération entre les États africains.

La conférence sur la cybersécurité a regroupé des dirigeants de structures nationales et continentales, à l'instar de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi). En présence de spécialistes de la protection des données et de cadres du secteur du numérique, les participants ont exprimé le besoin d'intensifier la protection des frontières numériques.

Le directeur général de l'Anssi, Onesime Conrad Oboulhas Tsahat, a salué dans son intervention l'engagement et le dynamisme de l'équipe d'organisation avant d'inviter les pays africains à mutualiser leurs efforts afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

« Face à l'évolution rapide des menaces cybernétiques, la coopération régionale n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour garantir la souveraineté numérique et la résilience cyber de nos États », a-t-il indiqué.

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Pour sa part, le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné, qui a participé par visioconférence, a abondé dans le même sens avant de plaider pour la formation continue des cadres africains et la mise en oeuvre d'un cadre juridique commun.

Les questions liées à la cybersécurité ont été largement abordées. Les panélistes ont présenté les dangers et les menaces que représente ce secteur. Les outils concernant la lutte contre la cybermenace ont également été présentés.

L'objectif de cette conférence était de rassembler les agences nationales de sécurité d'Afrique centrale et de dévoiler les dangers liés à la digitalisation. Il était aussi question de demander aux États de s'outiller pour anticiper certaines menaces.

Précisons que cette conférence-débat s'est déroulée dans le cadre de la 10e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane).