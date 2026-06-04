Tunisie: Barrages - Le taux de remplissage dépasse 60% malgré la hausse des températures

Malgré les températures élevées enregistrées ces derniers jours et les inquiétudes liées à l'évaporation des ressources hydriques, la situation des barrages tunisiens reste globalement satisfaisante.

Le taux de remplissage des retenues d'eau dépasse actuellement 60 %, avec des réserves estimées à près de 1,4 milliard de mètres cubes, selon l'expert agricole Aniss Ben Rayana. Intervenant sur les ondes d'une radio privée, l'expert a indiqué que les apports hydriques cumulés depuis le début de la saison ont atteint environ 1,6 milliard de mètres cubes grâce à une pluviométrie favorable. Bien que les précipitations enregistrées ne représentent que 75 % de celles relevées à la même période l'an dernier, leur répartition plus régulière a permis une meilleure alimentation des barrages.

La situation varie toutefois d'une région à l'autre. Les barrages du Nord et du Cap Bon disposent de réserves confortables, alors que les ouvrages du Centre continuent de souffrir d'un déficit hydrique. Le barrage de Nebhana demeure notamment sous pression, ce qui complique l'approvisionnement en eau potable de certains gouvernorats de la région. Dans ce contexte, la mise en exploitation prochaine de la station de dessalement de Sousse devrait contribuer à atténuer les tensions sur les ressources disponibles.

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Cette infrastructure permettra d'alimenter les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, tout en réduisant la dépendance aux eaux transférées depuis le Nord du pays, qui approvisionnent également le Cap Bon et une partie de la région de Sfax. L'expert agricole a également rappelé que le plan stratégique « Eau 2050 » repose sur une approche évolutive et dynamique adaptée aux changements climatiques et aux épisodes de sécheresse successifs.

Les études réalisées entre 2019 et 2023 ont conduit à une révision de plusieurs priorités afin de mieux répondre aux besoins croissants en eau potable des différentes régions. Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture a, ainsi; privilégié l'extension des capacités des stations de dessalement existantes plutôt que la création de nouvelles unités.

Cette stratégie concerne notamment les installations de Djerba, Zarrat à Gabès, Sfax et Sousse, dont l'entrée en service est imminente. Le ministère de tutelle poursuit, par ailleurs, en collaboration avec les intervenants concernés, l'étude des projets hydrauliques programmés pour la période 2031-2035 dans le cadre du renforcement de la sécurité hydrique nationale. Il y a lieu de noter qu'en Tunisie, la consommation moyenne d'eau potable est actuellement estimée à 120 litres par jour et par habitant.