Tunisie: Fuites au baccalauréat - Appel à une clarification urgente du ministère de l'Éducation

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, Mohamed Safi, a tenu mercredi le ministère de l'Éducation pour pleinement responsable des fuites présumées des examens du baccalauréat, appelant les autorités à clarifier rapidement la situation auprès de l'opinion publique.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, le responsable syndical a estimé que la répétition des incidents liés aux fuites d'examens révèle l'existence de dysfonctionnements structurels dans le système de sécurisation des épreuves nationales. Selon lui, les mesures organisationnelles mises en place par le ministère n'ont pas atteint le niveau d'efficacité requis pour garantir l'intégrité des examens du baccalauréat.

Mohamed Safi a également critiqué l'approche sécuritaire adoptée par le département de l'Éducation, qu'il juge essentiellement fondée sur le renforcement des contrôles et les sanctions visant les enseignants surveillants, plutôt que sur la modernisation des mécanismes de protection des examens. Il a considéré que cette politique a montré ses limites face au développement des technologies utilisées dans les réseaux de fraude et de tricherie.

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Le responsable syndical a, dans ce contexte, appelé à l'adoption d'une approche globale reposant sur des outils numériques avancés afin de mieux sécuriser les examens nationaux, tout en renforçant les principes de gouvernance et de transparence. Il a en outre plaidé pour l'implication de spécialistes afin d'analyser les facteurs sociaux et culturels poussant certains élèves à recourir à la fraude.

Par ailleurs, Mohamed Safi a dénoncé l'absence de reddition des comptes concernant les responsables directement chargés de la sécurisation des examens au sein du ministère, estimant que les surveillants supportent souvent seuls les conséquences de ces dépassements. Il a enfin appelé le ministère de l'Éducation à publier des données officielles permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence de fuites des examens du baccalauréat.