Tunisie: Industrie aéronautique - SAFRAN Tunisie prépare une nouvelle phase d'expansion

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé l'engagement de son département et des structures chargées de l'investissement d'assurer l'accompagnement nécessaire afin de soutenir la société » SAFRAN Tunisie » dans la mise en œuvre de son plan stratégique d'expansion et de développement, au cours des prochaines années.

Il a salué lors d'une rencontre tenue, mercredi, à Tunis avec le Directeur Afrique et Moyen-Orient chargé du développement international et des relations institutionnelles au sein du groupe français SAFRAN, leader dans la fabrication de composants aéronautiques, Walid El Ghoz accompagné de Directeur général de SAFRAN Tunisie, Mehdi Challougui, le programme stratégique de la société pour les trois prochaines années dans toutes ses composantes.

Il a souligné, dans ce contexte, l'intérêt et le soutien accordés par le gouvernement tunisien aux investissements dans les secteurs prometteurs et à forte valeur technologique, notamment, celui de l'industrie des composants aéronautiques. Cette réunion a été l'occasion pour les responsables de la société française de présenter l'évolution de ses activités en Tunisie, ainsi que ses plans d'action et ses orientations stratégiques pour la période 2027-2030

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Il convient de rappeler que SAFRAN Tunisie dispose de trois sites de production situés à Soliman, Grombalia et Dhahri, et emploie actuellement environ 3 300 personnes, dont près de 900 ingénieurs, cadres techniques et responsables. La société fabrique plusieurs composants et équipements destinés à l'industrie aéronautique, notamment, des sièges d'avion, des câbles d'éclairage intérieur et extérieur, des systèmes de ventilation. Elle est le fournisseur majeur pour plus de 200 clients répartis dans 30 pays dans le monde.

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