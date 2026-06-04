Sénégal: Saint-Louis - L'hopital régional accueille son premier médecin légiste

Le centre hospitalier régional de Saint-Louis franchit une étape importante dans le renforcement de son offre de soins et de services médico-légaux. Son directeur, le Dr Elhadj Sader Top, a annoncé l'affectation, pour la première fois, d'un médecin légiste dans la région ; ce qui permettra de faire des autopsies sur place.

La région de Saint-Louis dispose désormais d'un médecin légiste. L'annonce a été faite, le mardi 2 juin 2026, par le directeur du Centre hospitalier régional, le Dr Elhadj Sader Top, à l'occasion de la réception d'une nouvelle armoire mortuaire offerte par l'association « And Deekil Ndar » avec l'appui d'une bonne volonté. Pour lui, cette affectation constitue une réponse à une préoccupation ancienne des autorités sanitaires locales.

« C'est une avancée importante. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'accompagnement du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui, pour la première fois, a affecté un médecin légiste dans la région de Saint-Louis », a déclaré M. Top. Selon lui, l'absence de spécialiste en médecine légale constituait un véritable défi pour les populations de la région et les structures sanitaires.

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Jusqu'ici, les corps nécessitant une autopsie devaient être transférés à Dakar, à plus de 200 kilomètres de Saint-Louis, occasionnant des retards, des coûts supplémentaires et des contraintes pour les familles concernées. « Cela faisait partie des doléances que j'ai trouvées à mon arrivée à la tête de l'hôpital. Nous avons porté ce plaidoyer auprès des autorités sanitaires et le ministère nous a accompagnés en mettant à notre disposition un médecin légiste », a-t-il expliqué.

Le Dr Elhadj Sader Top estime que cette nouvelle expertise permettra de renforcer la prise en charge des dossiers médico-légaux dans le nord du pays. Les autorités hospitalières comptent désormais mettre en place les moyens techniques et organisationnels nécessaires pour assurer localement les autopsies. « Notre ambition est que, dans les prochains mois, toutes les autopsies puissent être réalisées à Saint-Louis. Nous allons prendre les dispositions nécessaires, afin que l'hôpital régional puisse assurer cette mission dans les meilleures conditions », a affirmé son directeur. Le Dr Top a indiqué que Saint-Louis et les régions environnantes pourront bénéficier de cette expertise en médecine légale.