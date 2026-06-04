Afrique: CAN U17 - Les hommes forts du sacre sénégalais

Le Sénégal est de nouveau champion d'Afrique. Après la CAN 2025 et la CAN U15, ce sont les U17 qui ont décroché le titre ce mardi 2 juin 2026, en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire. Un sacre construit sur la solidité défensive et la réussite aux penalties, au terme d'un parcours entièrement décidé aux tirs au but- contre le Mali en quarts (4-2), contre le Maroc en demi-finale (7-6), puis contre la Tanzanie en finale (4-2).

Derrière cette épopée, des visages, des clubs et un staff. Voici certains des hommes qui ont porté les Lionceaux au sommet.

Assane Sarr (Ndangane FC) : Le mur entre les perches

Le jeune portier sénégalais a été désigné meilleur gardien de la compétition. Décisif à chaque séance de tirs au but, Assane Sarr a véritablement endossé le costume de héros national, notamment lors de la demi-finale épique face au Maroc. Formé à Ndangane FC, il s'est révélé au monde entier sur la scène continentale.

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Lamine Mbengue (Génération Foot)

Latéral gauche de formation, Lamine Mbengue a apporté rigueur et présence athlétique sur son côté tout au long du tournoi. Produit de l'académie Génération Foot, il incarne cette filière sénégalaise qui continue de former des profils solides pour les sélections nationales.

Elhadj Ibrahima Sow (Génération Foot)

Autre représentant de Génération Foot, Elhadj Ibrahima Sow a pesé sur le jeu des Lionceaux par sa qualité de passe et son sens du placement. Un profil précieux dans l'entrejeu pour garder le rythme dans les moments chauds.

Souleymane Commissaire Faye (BE Sport)

Joueur de BE Sport, Souleymane Commissaire Faye a été l'un des piliers de la fluidité offensive sénégalaise. Le gaucher a été l'un des garants techniques de l'équipe, match après match.

Ibrahima Dione (HLM Dakar)

Surnommé « Vampire », Ibrahima Dione a montré du mordant durant tout le tournoi. C'est lui qui a égalisé pour le Sénégal à la 64e minute, après l'ouverture du score tanzanienne par Hamis Mihambo dès la 7e minute. Formé à HLM Dakar, Ibrahima Dione a inscrit le but qui a relancé les Lionceaux au moment où tout semblait basculer.

Lamine Sané-Seydina Issa Aidara, duo aux manettes

Nommé quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la compétition, Lamine Sané a réussi l'exploit de souder un groupe, d'installer une identité et de mener les Lionceaux jusqu'au titre. Une gestion remarquable de l'imprévu, qui force le respect. Son nom restera associé à cette deuxième étoile continentale des U17 sénégalais. Toutefois, il n'était pas seul aux manettes puisque son adjoint Seydina Issa Aidara était celui qui était sur les feuilles de match, car Sané n'a pas encore obtenu sa Licence A. C'est également lui qu'on voyait à l'écran donner des consignes et remobiliser les troupes.

Le Sénégal remporte ainsi sa 2e CAN U17 après 2023, rejoignant le Ghana au palmarès des pays les plus titrés dans cette catégorie.