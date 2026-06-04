Sénégal: Le Cnfplf et l'Anaq-Sup signent une convention de partenariat

Ce 03 juin, le Centre National de la Fonction publique local et Formation (Cnfpl) et l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Anaq-Sup) ont procédé à la signature d'accord de partenariat dans le but de renforcer la qualité des dispositifs de la formation mis en oeuvre au profil des collectivités territoriales.

« Cette signature marque une nouvelle étape dans les relations entre nos deux institutions et traduit notre volonté commune de travailler ensemble au renforcement de la qualité des formations destinées aux acteurs des collectivités territoriales », a déclaré Alioune Kébé, Directeur général du Cnfplf.

Il a par ailleurs souligné qu'à travers ce partenariat avec l'Anaq-Sup, le Cnfplf va bénéficier « d'un accompagnement dans la mise en place d'un dispositif interne d'assurance qualité, le renforcement des capacités de son personnel, l'agrément des formateurs, l'accréditation des offres de formation ainsi que la réflexion sur la validation des acquis de l'expérience. »

Pour le Professeur Massamba Diouf, secrétaire exécutif de l'Anaq-Sup, cette convention constitue une illustration concrète de la capacité de l'assurance qualité à accompagner la transformation des institutions publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La qualité est aujourd'hui un impératif de gouvernance qui permet d'améliorer l'efficacité, la transparence et la performance des organisations. En mettant son expertise au service du Cnfplf, l'Anaq-Sup contribue au renforcement des compétences des acteurs territoriaux et à la modernisation de l'action publique locale au bénéfice des citoyens », lit-on dans le communiqué

Pour rappel, une délégation de l'Anaq-Sup s'est rendue au CNFPLF à l'invitation de son Directeur Général pour sensibiliser son top management sur l'importance de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Créé en 2021, le Cnfplf forme les agents, élus et acteurs territoriaux et souhaite, avec l'appui de l'Anaq-Sup, mettre en place un dispositif d'assurance qualité afin d'atteindre l'un de ses objectifs stratégiques 2023-2027 qui vise à garantir des formations de qualité. Cette première rencontre a permis de présenter la politique nationale portée par l'Anaq-Sup et d'échanger sur les pistes de collaboration entre les deux structures.