Afrique: Mondial 2026 - La FIFA dévoile un album officiel de 18 titres

3 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.T.N

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a officiellement lancé son ambitieux projet musical destiné à accompagner la plus grande compétition de football de la planète. Baptisé « FIFA World Cup 2026 Official Album », cet opus réunit 18 titres interprétés par des artistes venus des différents continents, dans une volonté affirmée de célébrer la diversité culturelle qui caractérise le football mondial.

Contrairement aux précédentes éditions marquées par une chanson officielle unique, la FIFA poursuit l'approche inaugurée lors du Mondial 2022 en proposant un album complet mêlant plusieurs styles musicaux. L'objectif est de refléter la dimension universelle de la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Parmi les morceaux déjà dévoilés figurent « Lighter », interprété par Jelly Roll et Carín León, « Por Ella » de Belinda et Los Ángeles Azules, « Echo » de Daddy Yankee et Shenseea, ainsi que « Illuminate », fruit de la collaboration entre Jessie Reyez et Elyanna. Plus récemment, le titre « Game Time », porté par les stars internationales Future et Tyla, est venu enrichir la bande-son officielle de la compétition.

La FIFA souligne que cet album a été conçu pour incarner l'esprit de la Coupe du monde la plus inclusive de l'histoire, avec 48 nations participantes. À travers cette initiative, l'instance dirigeante du football mondial souhaite créer un pont entre musique et sport, deux langages universels capables de rassembler des milliards de personnes autour d'une même passion.

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L'autre temps fort musical du tournoi sera la chanson officielle « Dai Dai », interprétée par la star colombienne Shakira et l'artiste nigérian Burna Boy. Dévoilé en mai dernier, ce morceau marque le retour de Shakira dans l'univers des hymnes de Coupe du monde, seize ans après le succès planétaire de « Waka Waka » lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud.

À travers cet album de 18 titres, la FIFA entend faire de la musique un acteur majeur de l'expérience mondiale du tournoi. Des stades aux fan-zones, en passant par les plateformes de streaming, ces chansons accompagneront les émotions, les célébrations et les moments historiques qui feront vibrer les supporters durant l'été 2026.

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