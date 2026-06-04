Sénégal: Pr Moustapha Kassé parrain de l'Université du Sénégal oriental?

3 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Diallo

S'il ne s'agissait que du ministre secrétaire général de la Présidence, l'Université du Sénégal oriental, actuellement en construction, porterait le nom du professeur Moustapha Kassé, décédé lundi des suites d'une maladie. « Ce serait une bonne chose de donner le nom du Pr Kassé à l'Université du Sénégal oriental », a déclaré, hier, Omar Samba Bâ, qui représentait le chef de l'État à la cérémonie de levée du corps du défunt professeur à l'hôpital Fann.

Sur place, le ministre a salué la mémoire d'un enseignant « émérite », reconnu pour « sa sagesse, sa courtoisie et son engagement au service de la science économique et du développement du Sénégal ».

Originaire de la région de Tambacounda, le professeur Kassé fut le premier doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Figure majeure de l'enseignement supérieur africain, il a consacré près d'un demi-siècle à la formation et à la recherche.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.