Sénégal: Pr Moustapha Kassé parrain de l'Université du Sénégal oriental?

S'il ne s'agissait que du ministre secrétaire général de la Présidence, l'Université du Sénégal oriental, actuellement en construction, porterait le nom du professeur Moustapha Kassé, décédé lundi des suites d'une maladie. « Ce serait une bonne chose de donner le nom du Pr Kassé à l'Université du Sénégal oriental », a déclaré, hier, Omar Samba Bâ, qui représentait le chef de l'État à la cérémonie de levée du corps du défunt professeur à l'hôpital Fann.

Sur place, le ministre a salué la mémoire d'un enseignant « émérite », reconnu pour « sa sagesse, sa courtoisie et son engagement au service de la science économique et du développement du Sénégal ».

Originaire de la région de Tambacounda, le professeur Kassé fut le premier doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Figure majeure de l'enseignement supérieur africain, il a consacré près d'un demi-siècle à la formation et à la recherche.