Tunisie: Khaled Krichi placé en détention dans une affaire de corruption financière

L'ancien président de la commission d'arbitrage et de réconciliation de l'Instance Vérité et Dignité (IVD) et dirigeant du parti Mouvement du Peuple, Khaled Krichi, a été arrêté mercredi puis placé en détention, à la suite de l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre, selon des informations relayées par plusieurs sources issues de milieux des droits humains.

Selon des informations préliminaires, l'ancien député et avocat fait l'objet de poursuites pour plusieurs chefs d'accusation liés notamment à l'exploitation par un fonctionnaire public de sa qualité pour obtenir des avantages indus pour lui-même ou pour autrui, au préjudice de l'administration, ainsi qu'à la violation des procédures réglementaires applicables afin d'obtenir des bénéfices.

Khaled Krichi est également poursuivi pour acceptation indue d'avantages, de dons ou de promesses de dons, directement ou indirectement, en lien avec l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour des accusations de falsification, détention et usage de faux documents.

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Cette arrestation intervient en exécution d'une décision émise par la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis, laquelle avait récemment ordonné son placement en détention. Aucune déclaration officielle supplémentaire n'avait encore été publiée au moment de la rédaction de cet article concernant les détails de l'enquête ou la position de la défense.