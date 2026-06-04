Sénégal: Noyade à Richard-Toll - Le corps de la jeune F. Baldé repêché dans le canal de la CSS

Le corps de l'adolescente, F. Baldé a été retrouvée dans le canal de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). La tragédie s'est produite dans l'après-midi de ce mercredi, dans le quartier de Ndiangué par lequel passe le canal. Ce qui plonge les riverains dans une profonde consternation.

Dans l'après-midi de ce mercredi 3 juin, un drame s'est produit à Ndiangué, quartier de la commune de Richard-Toll. En effet, Le corps sans vie de F. Baldé, une adolescente âgée de 17 ans, a été repêché mercredi aux environs de 18h dans le canal de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css).

Selon les premiers éléments, la jeune fille se baignait dans le canal vers 17 heures lorsqu'elle s'est noyée. Malgré des recherches rapidement engagées, son corps a été retrouvé une heure plus tard. Les sapeurs-pompiers, après le constat établi par les éléments de la police, ont transporté la dépouille à la morgue de l'hôpital de Richard Toll.

Ce drame endeuille une fois de plus les populations de la zone, où les accidents de noyade dans les canaux et cours d'eau restent fréquents, particulièrement pendant les périodes de forte chaleur où les jeunes sont nombreux à se baigner dans ces points d'eau.

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Toutefois les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour établir les causes précises de ce tragique accident.