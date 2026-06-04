Afrique: LINAFOOT 25-26/Play-offs - FC Les Aigles du Congo s'accroche à la 1ère place, Mazembe, Vita et Maniema Union gagnent

FC Les Aigles du Congo a battu le FC Saint-Éloi Lupoppar 3 buts à 2, mercredi 3 juin 2026 au Stade Tata Raphaël, en marge de la 9ème journée des play-offs du championnat national congolais. La journée a été aussi marquée par la victoire de Mazembe, Vita et Maniema Union.

Cette nouvelle victoire (la 6ème) permet aux Samouraïs de rester les leaders au classement général.

Le choc entre le tenant du titre, FC Les Aigles du Congo, et le vice-champion, le FC Saint-Éloi Lupopo, a tenu à ses attentes avec 5 buts inscrits. Ibrahim Matobo a ouvert le score à la 45ème minute, juste avant la pause. 1-0 à la mi-temps en faveur des hommes du coach Papy Mpoyi.

Au retour, Henock Molia Lihozasia (59') a égalisé pour les Cheminots. Jonathan Ikangalombo a répondu 10 minutes plus tard pour remettre les Samouraïs devant, avant qu'Emmanuel Bola Lobota n'inscrive le 3ème but sur penalty à la 82ème minute. Chris Sumbu a sauvé l'honneur en réduisant le score dans le temps additionnel (90+1). 3-2 en faveur des Samouraïs.

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Vita écrase Celeste

Dans les mêmes installations sportives, quelques minutes plus tôt, l'AS Vita Club a renversé Céleste FC (3-1). Platini Mpiana Mozizi (56', 61') et Eliezer Nyembua (73') ont marqué pour les Bana Mbongo. Narcisse Mafuku Bashale (40') a inscrit l'unique but des Chérubins.

À Lubumbashi, au Stade TP Mazembe, l'AS Maniema Union a stoppé le CS Don Bosco sur le score d'un but à zéro. Benny Namboka (6') est l'unique buteur de la partie.

Le TP Mazembe s'est baladé devant l'AS Simba, remportant la partie par 4 buts à 1. Lise Nyembo a inscrit un doublé (2', 23'), Chadrack Bingi Belo (40') et Cheick Oumar Fofana (60') sont les autres buteurs des Corbeaux. Josué Nkinda Kalombo (80') a marqué l'unique but des Kamikazes.

Quatre affiches en une journée, la LINAFOOT a fait fort. Il ne reste plus que 17 jours de compétition et 5 journées avant de connaître le champion et les ambassadeurs congolais aux interclubs de la Confédération Africaine de Football.

Le classement à l'issue de la 9ème journée :

1. FC Les Aigles du Congo : 21 points (+11)

2. TP Mazembe : 20 points (+12)

3. AS Vita Club : 16 points (+1)

4. CS Don Bosco : 14 points (0)

5. AS Maniema Union : 13 points (-3)

6. FC Saint-Éloi Lupopo : 9 points (-2)

7. AS Simba : 6 points (-6)

8. Céleste FC : 1 point (-13)