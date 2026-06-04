Congo-Kinshasa: Signature des contrats pour le bitumage de plus de 200 km de route entre Mbanga et Lualaba

Une étape historique vient d'être franchie dans le secteur des infrastructures en RDC. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics (ITP), John Banza Lunda, a signé ce mercredi 3 juin à Kinshasa trois contrats de travaux majeurs avec trois géants chinois du BTP : China First Highway Engineering Company Limited, Sinohydro Bureau 14 et le groupement China Jiangxi International Economic.

Ces accords marquent le coup d'envoi du bitumage de 206 kilomètres de route (de Mbanga jusqu'à la rivière Lualaba), divisés en deux lots routiers d'environ 100 km chacun, ainsi que de la construction d'un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba.

S'inscrivant dans le cadre du Projet d'appui à la connectivité et au transport (PACT), financé par la Banque mondiale, ces travaux viennent s'ajouter aux 280 kilomètres déjà en cours d'exécution entre Mbuji-Mayi, Kabinda et Mbanga, portant le réseau modernisé à un total impressionnant de 480 kilomètres.

Ce projet concrétise la vision de connectivité nationale, visant à doter le pays de sa toute première véritable autoroute moderne en 2x2 voies, reliant Mbuji-Mayi à Bukavu.

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Le ministre John Banza Lunda n'a pas caché sa satisfaction face à cette avancée : « Nous saluons l'aboutissement de ce processus qui verra pour le pays la construction de la première autoroute en 2x2, de Mbuji-Mayi jusqu'à Bukavu. C'est pour dire que le président de la République est en train de matérialiser la vision de la connectivité de ce pays. La RN2 est l'exemple parfait de notre nouvelle approche : bâtir des routes modernes qui intègrent dès la conception des dispositifs innovants, tels que des aires de repos et des galeries techniques pour les réseaux. C'est un pas de géant pour l'ingénierie routière en RDC. »

Il s'est également montré très ferme quant au suivi du chantier, en exigeant des ouvrages de qualité dans le respect des délais.

De son côté, le coordonnateur de la Cellule Infrastructures, Billy Tshibambe, a précisé que l'autre grande attraction de ce projet est la construction d'un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba. « Les coûts obtenus autour de 150 millions USD pour les routes et 37 millions USD pour le pont sont extrêmement compétitifs au vu des standards exigés », a-t-il souligné.

Le compte à rebours est officiellement lancé. Les entreprises disposent d'une période de mobilisation de quatre mois à dater d'aujourd'hui pour acheminer le matériel et installer leurs bases de vie. Le démarrage effectif des travaux sur le terrain est fixé au mois d'octobre 2026.

Afin de lever les derniers obstacles logistiques en amont sur la RN1 et faciliter l'accès des équipements aux sites, le ministre présidera une réunion de cadrage technique dès la semaine prochaine. Une grande séance de présentation du projet sera également organisée dans les prochains jours en présence des gouverneurs et des députés des provinces directement impactées par ce tracé stratégique, qui désenclavera le Kasaï-Oriental, la Lomami, le Maniema et le Sud-Kivu.