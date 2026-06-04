Ile Maurice: Daksha Jootun - «Grâce aux méthodes modernes, une grande majorité des enfants avec un pied bot marchent, courent et vivent normalement»

La Journée mondiale du pied bot est célébrée chaque année le 3 juin et marque l'anniversaire de naissance du médecin espagnol Ignacio Ponseti, célèbre pour avoir révolutionné le traitement du pied bot varus équin, une malformation congénitale très fréquente. Instaurée par l'Association internationale Ponseti, cette journée a pour but de sensibiliser le public au pied bot varus équin et de promouvoir un traitement précoce. Pour célébrer cette journée, la campagne mondiale menée par la Global Clubfoot Initiative et d'autres organisations de santé est axée sur le thème «Détecter tôt. Traiter tôt. #CourirLibre».

C'est quoi le pied bot ?

Le pied bot (ou pied bot varus équin) est une malformation congénitale fréquente touchant environ 1 bébé sur 1 000. Cette malformation, qui peut être unilatérale ou bilatérale, est identifiée par le pied qui est tourné vers l'intérieur et vers le bas, avec une cambrure et une raideur qui empêchent de le poser normalement à plat.

Est-ce que c'est génétique ?

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Dans près de 90 % des cas, la cause exacte est inconnue (idiopathique). Elle implique une combinaison de facteurs : prédisposition génétique, environnementaux ou un manque de liquide amniotique durant la grossesse. Cela arrive au cours du développement du foetus. Le pied bot est souvent détecté avant la naissance lors des échographies morphologiques ou visible immédiatement à la naissance.

Bien qu'il n'y ait généralement pas de cause unique et évidente, la génétique joue un rôle. Si un parent ou un membre de la famille a déjà eu un pied bot, le risque pour le bébé augmente de façon significative. Dans environ 10 % des cas, le pied bot est lié à une anomalie génétique ou chromosomique plus large (comme une trisomie) ou à des maladies neurologiques (comme le spina bifida).

Durant la grossesse, les muscles, les os et les tendons du foetus ne se développent pas de manière symétrique. Les muscles du mollet et certains tendons du côté interne de la jambe sont souvent trop courts, ce qui tire et maintient le pied dans une position anormale.

D'autres facteurs pouvant déclencher le pied bot incluent un manque de liquide amniotique (oligoamnios) ou une grossesse multiple qui limite l'espace et les mouvements du bébé dans l'utérus, favorisant cette position. Le tabagisme maternel pendant la grossesse a aussi été associé à une incidence plus élevée de pieds bots.

Quel est le traitement pour un enfant qui est né avec un pied bot ?

La bonne nouvelle est que le pied bot se soigne très bien, surtout s'il est pris en charge rapidement après la naissance. Le pied bot idiopathique peut être soigné par des méthodes douces comme la manipulation et les plâtres. Le traitement du pied bot doit débuter dans les premiers jours de vie.

La méthode de référence est la méthode Ponseti, qui corrige la malformation sans chirurgie lourde grâce à des manipulations douces. Cela se déroule en trois étapes principales : les plâtres successifs, la ténotomie (petite chirurgie) et le port d'attelles. Au début, le pied est étiré et immobilisé par un plâtre. Ces plâtres sont changés chaque semaine pour corriger progressivement l'axe du pied.

Avant le dernier plâtre, une intervention mineure permet de couper et d'allonger le tendon d'Achille pour corriger la flexion plantaire. Pour éviter les récidives, l'enfant doit porter des attelles jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans.

Le pied bot est une malformation congénitale. S'il n'est pas pris en charge, il est considéré comme un handicap moteur. Cependant, il se traite très bien et peut être corrigé à condition d'être pris en charge rapidement après la naissance.

Les traitements du pied bot coûtent-ils cher et malgré les traitements, quelqu'un peut avoir à nouveau un pied bot ?

Le traitement du pied bot, souvent basé sur la méthode Ponseti, est un processus long et exigeant, mais il est très efficace dans plus de 90 % des cas.

Le coût du traitement du pied bot dépend des dépenses liées aux matériaux des plâtres, aux séances de physiothérapie, à la ténotomie, qui n'est pas très coûteuse car c'est une chirurgie minime et aux frais de renouvellement des attelles.

La réussite du traitement repose sur une prise en charge précoce, un suivi régulier pour prévenir les récurrences et une grande rigueur des parents dans le suivi du port des attelles.

S'il n'y a pas de traitement, est-ce que l'enfant peut marcher normalement ?

Non, un enfant atteint de pied bot ne peut pas marcher normalement sans traitement. Sans prise en charge, la déformation s'aggrave, l'obligeant à marcher sur le côté ou sur le dos du pied. Cela entraîne des douleurs chroniques, des handicaps durables et l'impossibilité de porter des chaussures. En revanche, grâce aux méthodes orthopédiques modernes comme la méthode Ponseti, la très grande majorité des enfants guérissent, marchent, courent et vivent normalement.