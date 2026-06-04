Ile Maurice: «Sakifo 2026» - Une soirée d'ouverture placée sous le signe du partenariat et de la culture

À quelques jours du lancement de la 22e édition du Sakifo Musik Festival, la grande famille du festival s'est réunie lundi soir à la Saga du Rhum pour une soirée d'ouverture placée sous le signe de la convivialité, de la culture et du rayonnement de La Réunion. Organisé dans le cadre du partenariat entre le Groupe Isautier et le Sakifo Musik Festival, l'événement a réuni partenaires, artistes, professionnels de la culture, représentants des médias et invités venus célébrer une aventure commune appelée à se poursuivre sur les trois prochaines années.

Le choix de la Saga du Rhum n'avait rien d'anodin. Situé à Saint-Pierre, ce musée dédié à l'histoire du rhum réunionnais est devenu au fil des années un lieu de mémoire et de transmission du patrimoine local. Créée à l'initiative des Établissements Isautier avec la collaboration des distilleries Savanna et Rivière du Mât, la Saga du Rhum propose depuis 2008 une immersion dans l'histoire économique, culturelle et humaine de l'île. Récemment rénové, le site offre désormais une expérience encore plus immersive, tout en s'ouvrant à la création artistique contemporaine.

Le groupe Etinsel Maloya.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au coeur de la soirée, les discours de Jérôme Galabert, fondateur du Sakifo Musik Festival et directeur des Francofolies de La Réunion, et de Jérôme Isautier, président-directeur général du Groupe Isautier, ont mis en lumière les valeurs communes qui unissent les deux institutions. S'exprimant devant les invités, Jérôme Galabert a souligné l'importance de ce partenariat stratégique. «C'est une première pour nous», a-t-il déclaré, avant de remercier les équipes d'Isautier pour leur soutien.

Il a rappelé la signature d'un partenariat de trois ans autour de la marque Fizz et de l'innovation portée par le groupe réunionnais. «Nous nous sommes retrouvés autour de ces valeurs-là», a-t-il ajouté, saluant la longévité d'une entreprise forte de plus de 180 ans d'histoire et exprimant le souhait que les futures générations du Sakifo puissent s'inspirer de cette réussite réunionnaise.

Le groupe Isautier a, de son côté, réaffirmé sa volonté de soutenir durablement la culture locale à travers ce partenariat avec l'un des événements musicaux les plus emblématiques de l'océan Indien.

La soirée a également permis de dévoiler la programmation du Sakifo 2026, qui se tiendra du 5 au 7 juin à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, sous le slogan L'énergie du monde au coeur de La Réunion. Près de 50 artistes se produiront sur six scènes, avec des têtes d'affiche internationales telles que Jean-Louis Aubert, Asaf Avidan, PLK, Rilès, Magic System ou encore Queen Omega.

Jérôme Isautier, PDG du groupe Isautier, et Jérôme Galabert, fondateur et directeur du «Sakifo».

Une place importante sera également accordée aux talents de l'océan Indien. Côté réunionnais, le public retrouvera notamment Léa Churros, Saodaj, Baster, Aurus, Missty, Kom Zot ou encore Gwendoline Absalon. L'île Maurice sera représentée par Sayaa, tandis que Rodrigues, les Comores, l'Afrique du Sud et l'Inde seront également à l'honneur.

Lundi, parmi les invités figuraient Jimmy Veerapin et son équipe de Culture Prod, ainsi qu'Anne-Lise Violette, nouvelle directrice de Sakifo à Maurice. Pour ponctuer la soirée, plusieurs artistes ont offert des prestations remarquées, notamment Tine Poppy, Stogie T, Joy Dary et Etinsel Maloya. Ce dernier a littéralement enflammé la fin de l'événement avec une performance énergique aux sonorités maloya, donnant un avant-goût de l'ambiance festive attendue pour les quelque 40 000 festivaliers attendus ce week-end à Saint-Pierre.

Anne-Lise Violette, directrice et représentante du «Sakifo» à Maurice.

À quelques jours de l'ouverture des portes, cette soirée aura confirmé une chose : le Sakifo reste plus que jamais un rendez-vous incontournable où se rencontrent culture, identité réunionnaise et ouverture sur le monde.