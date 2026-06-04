Cote d'Ivoire: Baptême de la promotion Ali Ismaïl au Lycée technique d'Abidjan - Entre rigueur, résilience et engagement pour l'industrialisation

Le Lycée technique d'Abidjan a abrité, le 29 mai 2026, la cérémonie de baptême de la promotion Ali Ismaïl. L'événement s'est tenu en présence du corps enseignant, de l'administration, des parents d'élèves ainsi que des lauréats.

Parrain de cette promotion et directeur général adjoint d'Universelle Industries, M. Ali Ismaïl, lui-même ancien élève de l'établissement, a prononcé une allocution articulée autour de trois axes majeurs : la place de la formation technique en Côte d'Ivoire, les exigences du marché de l'emploi et les qualités humaines nécessaires à une carrière durable.

Dès l'entame de son discours, il a exprimé sa gratitude pour l'honneur qui lui était fait avant d'aller à l'essentiel en s'adressant directement à ses filleuls. Il a notamment insisté sur la perception du diplôme technique, estimant qu'il ne devait pas être réduit à un simple certificat académique. Selon lui, il constitue plutôt « une boîte à outils pour bâtir l'indépendance » des jeunes diplômés, une image qui traduit l'importance de l'équilibre entre savoir théorique et savoir-faire pratique.

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Abordant la situation économique nationale, M. Ali Ismaïl a dressé un constat clair : la Côte d'Ivoire connaît une croissance industrielle soutenue, marquée par la multiplication des unités de production et des projets en cours d'implantation. Cette dynamique engendre un besoin croissant de compétences techniques qualifiées que les structures de formation doivent pouvoir satisfaire. Dans ce contexte, les diplômés du Lycée technique d'Abidjan arrivent sur le marché du travail à un moment opportun, à condition de savoir saisir cette chance avec détermination.

C'est justement sur cette exigence qu'il a mis l'accent. Pour lui, les opportunités ne prennent leur véritable valeur que si elles sont accompagnées des aptitudes nécessaires pour les transformer en succès durables. Il a ainsi identifié trois piliers essentiels : la rigueur, la résilience et l'esprit d'équipe, qu'il considère comme les marques distinctives d'un professionnel accompli.

Le parrain a également souligné l'importance de la formation continue dans un environnement technologique en constante évolution. Aucun diplôme, a-t-il rappelé, ne saurait suffire à lui seul tout au long d'une carrière. « Ne vous arrêtez jamais d'apprendre », a-t-il exhorté, invitant les lauréats à considérer leur diplôme comme un point de départ plutôt qu'une finalité.

Évoquant la question de l'échec, M. Ali Ismaïl a adopté une approche réaliste et constructive. Loin de le stigmatiser, il l'a présenté comme une étape presque incontournable sur le chemin de la réussite. Selon lui, l'expérience naît souvent des difficultés surmontées, rappelant que les parcours les plus aboutis sont rarement exempts d'obstacles.

Enfin, il a rendu un hommage appuyé aux enseignants et aux parents pour leur engagement ainsi que pour les sacrifices consentis dans l'accompagnement des élèves. Réaffirmant sa disponibilité à soutenir ses filleuls dans leurs projets futurs, il a conclu son intervention sous les acclamations, célébrant à la fois la promotion Ali Ismaïl et le Lycée technique d'Abidjan.

Une cérémonie riche en symboles, qui met en lumière l'importance stratégique de la formation technique dans le développement industriel du pays.