Cote d'Ivoire: Fête des Mères 2026 - Dominique Ouattara honorée par une délégation de Tidjane Thiam

3 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu, ce mercredi 3 juin 2026, à son bureau de Cocody, une délégation envoyée par le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, et conduite par sa cheffe de cabinet, Mylène Edna.

Selon une note du cabinet de la Première dame, cette visite s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la fête des Mères. Porteuse d'un message du président du Pdci-Rda, la délégation est venue transmettre à Mme Dominique Ouattara ses voeux ainsi qu'un témoignage de reconnaissance pour les actions qu'elle mène en faveur du bien-être et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire.

À travers cette démarche, Tidjane Thiam a tenu à saluer l'engagement de la Première dame en faveur des couches sociales les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, à travers ses nombreuses initiatives sociales et humanitaires.

La note indique également que Mme Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude au président du Pdci-Rda pour cette délicate attention ainsi que pour les mots aimables adressés à son endroit.

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