Cote d'Ivoire: Programmation budgétaire 2027-2029 - Le gouvernement table sur une croissance moyenne de 6,8 % du PIB

Le gouvernement prévoit une croissance économique soutenue au cours des trois prochaines années. À travers le document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029, adopté en Conseil des ministres, l'État projette une croissance réelle moyenne du Produit intérieur brut (Pib) de 6,8 %, malgré un contexte international marqué par des tensions économiques et politiques.

L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 3 juin 2026 à Abidjan.

Selon lui, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Pbep) 2027-2029, élaboré conformément à la loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances.

Ce document stratégique définit les orientations économiques et budgétaires de l'État ainsi que les objectifs d'équilibre financier pour les trois années à venir. Il repose sur une prévision de croissance réelle du Pib de 6,8 % en moyenne annuelle entre 2027 et 2029, portée par le dynamisme de l'activité économique nationale, en dépit des tensions politiques et commerciales exogènes.

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Dans cette perspective, le gouvernement entend poursuivre une politique budgétaire axée sur le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, notamment à travers la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme 2024-2028.

Cette politique prévoit également la consolidation et la rationalisation des dépenses publiques, une meilleure maîtrise de l'endettement public, le renforcement des investissements structurants ainsi que l'intensification des actions de lutte contre la pauvreté et d'adaptation aux effets du changement climatique.

Sur le plan budgétaire, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2027 devrait enregistrer une progression de 6,64 %, passant de 17 350,2 milliards Fcfa en 2026 à 18 466,1 milliards Fcfa. Cette dynamique haussière devrait se poursuivre avec un budget estimé à 20 485,3 milliards Fcfa en 2028, avant d'atteindre 22 315,8 milliards Fcfa en 2029.