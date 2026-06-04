Cote d'Ivoire: Société minière - L'Etat détient 15% du capital social de la Compagnie minière du Bafing

Le Conseil des ministres a entériné une prise de participation additionnelle de 1 500 actions d'une valeur globale de 3,5 milliards de Fcfa, représentant 15 % du capital social acquise par l'État auprès de l'actionnaire majoritaire de la Compagnie minière du Bafing (Cmb).

« Au titre du ministère du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté un décret autorisant l'augmentation de la participation financière de l'État de Côte d'Ivoire au capital social de la société dénommée Compagnie minière du Baffin S.A, en abrégé Cmb, Société à participation financière publique minoritaire », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, le 3 juin 2026.

Au terme de cette opération, la part détenue par l'État dans le capital social de la CMB part de 10 à 25 % et se maintient à 5 % pour la Sodemi, soit une participation financière publique de 30 %, réduisant ainsi la part détenue par l'opérateur privé à 70 %.