Cote d'Ivoire: Opérations de déguerpissement - Rétablir l'ordre urbain

La question des opérations de déguerpissement conduites, ces derniers jours, par le District autonome d'Abidjan, a été évoquée, le 3 juin 2026, lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres.

Interpellé sur le sujet, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans la volonté de rétablir l'ordre urbain et d'améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Selon lui, ces actions répondent à une nécessité devenue incontournable face à la prolifération des constructions anarchiques et à l'occupation irrégulière de certains espaces publics ou de zones à risque. "On a vu, à Marcory, un poteau électrique dans un magasin".

Pour le gouvernement, la Côte d'Ivoire, engagée dans une dynamique de modernisation et de développement, ne peut continuer à tolérer des situations qui compromettent à la fois la sécurité des personnes, la salubrité publique et l'aménagement harmonieux des villes.

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Amadou Coulibaly a également rappelé que les populations concernées n'ont pas été prises au dépourvu. Plusieurs actions ont été menées en amont afin de prévenir les occupants des sites visés et de leur permettre de quitter les lieux.

Le porte-parole du gouvernement a regretté que, malgré ces différentes démarches, certaines personnes continuent de présenter ces interventions comme des actions soudaines ou arbitraires. Il a estimé que cette posture ne reflète pas toujours la réalité des faits, les mises en garde ayant été faites depuis longtemps dans plusieurs zones concernées.

Pour le gouvernement, l'objectif est de mettre fin au désordre urbain, de renforcer la sécurité des populations et de construire des villes mieux organisées, capables d'accompagner les ambitions de développement de la Côte d'Ivoire. L'enjeu est de concilier croissance urbaine, respect des règles d'aménagement et amélioration durable du cadre de vie des citoyens.