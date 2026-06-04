Afrique: 325 kg de déchets collectés par les collaborateurs de Société générale Côte d'Ivoire

Dans le cadre de son axe dédié à la protection de l'environnement, la Fondation SGCI a pris part, aux côtés de l'ONG BLUE, à l'opération « NO PLASTIC IN THE LAGOON », organisée le samedi 23 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville.

Cette initiative collective a réuni collaborateurs SGCI et leurs familles, l'ONG BLUE, la Mairie de Treichville ainsi que des habitants de la commune, autour d'un objectif commun : la préservation de la lagune Ébrié.

Grâce à cet engagement partagé, près de 325 kg de déchets plastiques ont été collectés et triés sur la berge et dans la lagune, contribuant directement à l'assainissement de cet écosystème essentiel pour la communauté.

Dans une démarche de durabilité, la Fondation SGCI, l'ONG BLUE et l'ANAGED ont également procédé à la remise de

bacs à ordures de grande capacité à la jeunesse de Treichville. Une action concrète pour renforcer les pratiques de gestion des déchets et encourager des comportements responsables sur le long terme.