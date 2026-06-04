Afrique: 325 kg de déchets collectés par les collaborateurs de Société générale Côte d'Ivoire

3 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)

Dans le cadre de son axe dédié à la protection de l'environnement, la Fondation SGCI a pris part, aux côtés de l'ONG BLUE, à l'opération « NO PLASTIC IN THE LAGOON », organisée le samedi 23 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville.

Cette initiative collective a réuni collaborateurs SGCI et leurs familles, l'ONG BLUE, la Mairie de Treichville ainsi que des habitants de la commune, autour d'un objectif commun : la préservation de la lagune Ébrié.

Grâce à cet engagement partagé, près de 325 kg de déchets plastiques ont été collectés et triés sur la berge et dans la lagune, contribuant directement à l'assainissement de cet écosystème essentiel pour la communauté.

Dans une démarche de durabilité, la Fondation SGCI, l'ONG BLUE et l'ANAGED ont également procédé à la remise de

bacs à ordures de grande capacité à la jeunesse de Treichville. Une action concrète pour renforcer les pratiques de gestion des déchets et encourager des comportements responsables sur le long terme.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.