Angola: Le directeur général de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis attendu à l'ANGOTIC 2026

Luanda — Le directeur général de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis, Salem Al Qubaisi, prendra part à l'ANGOTIC 2026, le plus grand salon angolais consacré aux technologies de l'information et de la communication (TIC), prévu du 11 au 13 juin à Luanda.

Selon un communiqué transmis ce jour à l'ANGOP, la présence de ce haut responsable apportera des perspectives stratégiques sur la manière dont les infrastructures spatiales et la coopération internationale peuvent soutenir la croissance durable ainsi que la transformation numérique des économies émergentes.

Fort de plus de deux décennies d'expérience à des postes de direction dans les secteurs public et privé, Salem Al Qubaisi est considéré comme l'un des principaux artisans de l'essor des Émirats arabes unis en tant que puissance spatiale mondiale. Son parcours est notamment marqué par la supervision de l'historique mission Emirates Mars Mission et par sa contribution à l'élaboration des cadres réglementaires et stratégiques qui orientent aujourd'hui les ambitions spatiales du pays.

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Outre cette personnalité de premier plan du monde arabe, les organisateurs de la sixième édition du forum technologique angolais ont également confirmé la participation de représentants de plusieurs pays, notamment de la République démocratique du Congo (RDC), de la Tanzanie, de la Namibie et du Mozambique.

L'édition 2026 enregistrera également la présence de personnalités issues de l'Union africaine, de la chaîne d'information internationale CNN, des Nations unies, de l'Université des sciences et technologies de Namibie (NUST), ainsi que d'autres institutions de référence.

Placée sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique », l'ANGOTIC 2026 ambitionne de s'imposer comme un événement majeur de l'innovation technologique en Angola.

Cette thématique met l'accent sur la numérisation, la modernisation des services publics, le développement de solutions de proximité, l'innovation durable, l'inclusion numérique et le renforcement de la coopération internationale.

Les organisateurs espèrent que cette édition mettra en lumière le potentiel créatif et innovant des entreprises du secteur des TIC, tant nationales qu'étrangères.

Le forum entend également favoriser les échanges autour de questions structurantes pour le secteur, notamment l'intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation, la gouvernance électronique, les produits et services numériques locaux, la télévision numérique, les centres de données (data centers) et d'autres enjeux liés à l'économie numérique.

L'ANGOTIC s'affirme comme la principale plateforme angolaise dédiée aux technologies de l'information et de la communication, réunissant entreprises, start-up, experts, universitaires et institutions publiques dans un espace propice à l'innovation, au débat et au réseautage.

L'événement a pour objectif d'accélérer la transformation numérique de l'Angola à travers la promotion de solutions technologiques capables de renforcer des secteurs stratégiques, allant de la connectivité et de la cybersécurité à l'intelligence artificielle et à l'administration numérique.