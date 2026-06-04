Angola: La CPLP prépare un nouveau cadre stratégique pour la période 2027-2033

Luanda — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) prépare un nouveau cadre stratégique pour la période 2027-2033, appelé à succéder à l'actuelle Vision stratégique 2016-2026, a annoncé mercredi la secrétaire exécutive de l'organisation, Maria de Fátima Jardim.

Selon un communiqué de presse de la CPLP transmis à l'ANGOP, cette annonce a été faite lors d'une audience accordée à la responsable par le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão.

Au cours de cette rencontre, tenue au Palais du Gouvernement à Dili, Maria de Fátima Jardim a salué l'engagement du Timor-Leste dans l'exercice de la présidence pro tempore de la CPLP pour le mandat 2025-2027, notamment dans la définition des futures orientations de coopération de la communauté.

La secrétaire exécutive a indiqué que le nouveau document stratégique est actuellement en cours d'élaboration et qu'il définira les principaux axes de coopération de l'organisation pour les années à venir.

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Les échanges ont également porté sur la tenue de la IVe Réunion des ministres chargés des Affaires maritimes de la CPLP, prévue le 8 juin prochain. Cette rencontre devrait aboutir à l'adoption du Plan stratégique de coopération pour l'océan 2026-2030.

Les deux parties ont par ailleurs souligné l'importance de la XXXIe Réunion du Conseil des ministres de la CPLP, programmée en juillet prochain à Dili. Cette réunion statutaire est considérée comme une étape majeure pour définir les orientations stratégiques de l'organisation, approfondir la coopération entre les États membres et examiner le rôle de la communauté face aux défis mondiaux actuels.

À l'occasion de sa première visite officielle au Timor-Leste en qualité de secrétaire exécutive de la CPLP, Maria de Fátima Jardim a également été reçue par le ministre timorais des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito dos Santos Freitas, qui assure actuellement la présidence du Conseil des ministres de l'organisation.

La responsable a en outre pris part à la XXVe Réunion des ministres de la Défense nationale ou assimilés de la CPLP, tenue mardi à Dili.