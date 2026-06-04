Angola: Le Sporting de Luanda et le Primeiro d'Agosto en finale de la Ligue Azule

Luanda — Le Sporting de Luanda et le Primeiro d'Agosto se sont qualifiés pour la finale du Championnat national féminin senior de basketball, la Ligue Azule, après avoir de nouveau dominé respectivement l'Interclube et la Casa do Pessoal do Porto de Lobito en demi-finales.

La finale, disputée selon la formule des play-offs au meilleur des cinq matchs, débutera le 10 juin.

Les joueuses du Sporting de Luanda, tenantes du titre, ont battu l'Interclube mercredi soir au pavillon Victorino Cunha sur le score de 68 à 65 lors de la deuxième manche des demi-finales.

Dimanche déjà, les championnes en titre s'étaient imposées par 57 à 48, validant ainsi leur qualification pour l'ultime étape de la compétition.

Dans l'autre demi-finale, le 1er Août s'est déplacé à Lobito pour s'imposer face à la Casa do Pessoal do Porto do Lobito sur le score de 65 à 45.

Lors de la première rencontre, la formation rouge et noire avait déjà pris l'avantage en l'emportant 58 à 45.

Les deux équipes se retrouveront ainsi en finale pour la conquête du titre national féminin de basketball.