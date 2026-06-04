Angola: Arrivée de la dépouille de l'archevêque Kamwenho à Lubango

Lubango — Le corps de l'archevêque émérite de Lubango, Mgr Zacarias Kamwenho, décédé samedi dernier à Luanda, est arrivé mercredi en fin d'après-midi dans la province de Huíla, où il sera inhumé ce jeudi.

L'avion IL-76 de l'armée de l'air nationale qui le transportait a atterri à la base militaire de Lubango vers 17h30, en présence des autorités gouvernementales et du clergé catholique. Le cortège funèbre s'est ensuite rendu à la cathédrale de Lubango, où se tient la veillée funèbre.

Prévue pour mardi, l'arrivée du cercueil contenant la dépouille du prélat retraité n'a eu lieu que ce mercredi, dans une atmosphère de grande émotion parmi le cortège qui a quitté la base aérienne pour rejoindre le centre-ville.

Avant les funérailles, jeudi, une messe ouverte à tous sera célébrée. Le cortège se dirigera ensuite vers le cimetière de la Mission catholique de la commune de Huíla, en périphérie de la municipalité de Lubango, où il sera inhumé.

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Mgr Kamwenho est né le 5 septembre 1934 dans le village de Chimbundo, dans la municipalité de Bailundo, à Huambo, et a été archevêque de Lubango de 1995 à 2009, date à laquelle il a pris sa retraite à l'âge de 75 ans.