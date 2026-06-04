Angola: Mgr Zacarias Kamwenho est reconnu comme promoteur de la paix

Luanda — L'archevêque émérite de Lubango, Mgr Zacarias Kamwenho, a été honoré ce mercredi à Luanda, comme un homme qui défendait sans relâche la paix et la dignité humaine en Angola et dans le monde.

Mgr Zacarias Kamwenho, lauréat du prix Sakharov 2001, est décédé vendredi des suites d'une maladie, dans la capitale du pays à l'âge de 91 ans.

Lors de la messe de requiem, en présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, l'évêque auxiliaire de Luanda, Mgr António Lungiek, a affirmé la trajectoire de l'illustre disparu avait contribué à la valorisation humaine, par sa quête inlassable du dialogue comme instrument fondamental de compréhension et de progrès social.

« Mgr Zacarias nous laisse un héritage et son expérience, il était vraiment un homme de paix et d'amour », a-t-il souligné.

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En plus, le prélat a mis en évidence la dimension intellectuelle de feu archevêque émérite, considérant sa recherche constante de la connaissance comme l'un des piliers de son ministère épiscopal, source d'inspiration pour les nouvelles générations de prêtres et pour la société en général.

« Mgr Zacarias Kamwenho, est reconnu sur le plan national et international pour son rôle majeur dans le processus de pacification d'Angola, et est considéré comme un homme d'une foi profonde, dont l'action a toujours été guidée par la médiation des conflits et la défense des valeurs éthiques et morales », a-t-il déclaré.

Originaire de la province de Huambo, municipalité de Bailundo, il a été ordonné prêtre en 1961 et nommé professeur à la mission de Bela Vista sur le Plateau central, où il a exercé son ministère pendant huit ans, avant d'être nommé vice-recteur en 1970.

Il a ensuite été nommé recteur du Grand séminaire Cristo Rei, dans la même région.

Le 26 août 1974, le prélat a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda, puis consacré évêque le 23 novembre 1974, devenant ensuite archevêque du diocèse Novo Redondo (aujourd'hui Sumbe) le 10 août 1975.

Le 3 mars 1995, Zacarias Kamwenho est nommé évêque coadjuteur avec droit de succession à l'archevêque de Lubango, ayant ainsi été consacré archevêque le 15 janvier 1997.

Il prend sa retraite à l'âge de 75 ans, en septembre 2009.

Mgr Zacarias Kamwenho a présidé la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) et le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA).

En 2001, il a joué le rôle de médiateur dans le conflit armé qui secouait le pays et pour son rôle dans le processus de paix, il a été nommé co-lauréat du prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen la même année.