Angola: La couverture vaccinale contre la poliomyélite atteint 95,9 % dans la province de Cunene

Ondjiva — Quelque 277 981 enfants âgés de zéro à cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la province de Cunene, du 22 au 24 mai dernier, dans le cadre du deuxième tour de la campagne de vaccination synchronisée avec la République démocratique du Congo (RDC).

L'information a été communiquée mercredi à l'ANGOP par le chef du département de la Santé publique du Cunene, Félix Satyohamba, qui a précisé que l'opération avait permis d'atteindre un taux de couverture de 95,9 % de la population cible.

Selon le responsable, les municipalités de Cuvelai, Cafima, Mupa et Chissuata ont enregistré une couverture supérieure à 100 %, tandis que celles de Nehone, Chiedi et Cahama ont atteint des taux inférieurs à 90 %.

Il a également indiqué que les municipalités de Namacunde, Ombadja, Humbe, Cuanhama, Curoca, Chitado et Naulila ont atteint l'objectif fixé, consistant à vacciner au moins 90 % des enfants ciblés.

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Félix Satyohamba a souligné que, comparativement à la première phase de la campagne, organisée durant une période de fortes pluies, le deuxième tour s'est déroulé dans de meilleures conditions, facilitant le déploiement des équipes de vaccination.

Les difficultés d'accès aux communautés rurales, dont plusieurs zones étaient alors inondées, ont ainsi été largement surmontées, a-t-il expliqué.

« Le succès de cette campagne repose en grande partie sur l'engagement et le sens du devoir des agents de santé, la forte adhésion des familles, ainsi que sur le travail de mobilisation des partenaires et la disponibilité en temps opportun des moyens logistiques », a-t-il déclaré.