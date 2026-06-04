Angola: Luísa Amaral propulse le Sporting en finale du championnat

Luanda — La meneuse de jeu Luísa Amaral a été la grande artisane de la victoire du Sporting de Luanda face à l'Interclube (68-65), mercredi au pavillon Victorino Cunha, en inscrivant 17 points et en conduisant les « Lionnes » vers la finale du Championnat national féminin de basketball.

Forte de son expérience et de ses 1,68 mètre, la joueuse a parfaitement maîtrisé le rythme de la rencontre durant les 28 minutes passées sur le parquet.

Lors de cette deuxième manche du play-off, l'Interclube a pourtant entamé le match de manière convaincante, prenant une avance de 11 à 4 au cours des six premières minutes. Cette situation a contraint l'entraîneure du Sporting, Ângela Cardoso, à demander un temps mort stratégique, auquel ses joueuses ont répondu avec efficacité.

Dans le deuxième quart-temps, les joueuses de l'Interclube ont repris l'initiative en multipliant les tirs réussis à mi-distance et en conservant leur avantage au tableau d'affichage.

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Au retour des vestiaires, le Sporting a affiché un tout autre visage. Plus agressives en défense, les Lionnes ont accéléré le jeu en transition et conclu plusieurs actions sous le panier, rétablissant progressivement l'équilibre dans la rencontre.

Le quatrième et dernier quart-temps a été marqué par une certaine nervosité des deux côtés, avec de nombreuses pertes de balle. Le Sporting a toutefois su gérer les moments décisifs grâce à l'expérience de ses joueuses, poussant l'Interclube à commettre une erreur déterminante dans les dernières minutes, synonyme d'élimination.

Outre Luísa Amaral, auteure de 17 points, Chanaya Pinto s'est également distinguée avec 12 unités pour le Sporting.

Du côté de l'Interclube, Edvania Pascoal a terminé meilleure marqueuse de son équipe avec 15 points, une performance toutefois insuffisante pour empêcher l'élimination des « Policières ».

La finale du championnat se disputera au meilleur des cinq rencontres.

Il s'agit de la deuxième finale consécutive du Sporting de Luanda dans cette compétition.