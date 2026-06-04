Congo-Brazzaville: Passation de marchés publics - Trente jeunes Congolais en formation sur les normes de la Banque mondiale

Les jeunes sélectionnés ont intégré, le 3 juin à Brazzaville, la deuxième cohorte du Programme de stage en passation des marchés publics. Soutenue par la Banque mondiale (BM) et le gouvernement congolais, cette formation vise à doter les bénéficiaires des compétences techniques et éthiques nécessaires à la gestion transparente et efficace des marchés publics.

Le gouvernement congolais, avec l'appui de la BM, poursuit ses efforts en faveur du renforcement des capacités nationales dans le domaine de la passation des marchés publics. Le programme de stage en passation des marchés publics a été lancé officiellement par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan, de l'Intégration régionale et de la Prospective, Sylvain Lekaka. Il s'inscrit dans une vision de long terme visant à professionnaliser davantage le système national de passation des marchés publics.

Cette nouvelle promotion regroupe trente jeunes professionnels sélectionnés à l'issue d'un processus jugé rigoureux et transparent. Selon la représentante résidente de la BM au Congo, Alexandra Célestin, le renforcement des compétences dans ce domaine constitue un pilier essentiel de la bonne gouvernance et de l'utilisation efficace des ressources publiques. Le succès de la première cohorte a permis le renouvellement du programme. « Aujourd'hui, avec la deuxième cohorte, nous poursuivons et consolidons cet engagement », a-t-elle déclaré.

La responsable de la BM a également salué le travail de la commission de sélection composée de représentants de l'Autorité de régulation des marchés publics, du ministère de l'Économie ainsi que de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Elle a néanmoins relevé la faible représentation féminine parmi les bénéficiaires du programme, avec seulement sept femmes retenues sur trente-et-un stagiaires. S'adressant aux jeunes recrues, Alexandra Célestin les a exhortées à faire preuve de rigueur, d'intégrité et de responsabilité professionnelle afin de contribuer durablement à l'amélioration de la gouvernance publique en République du Congo.

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Pour sa part, Sylvain Lekaka a insisté sur l'importance stratégique de la passation des marchés publics dans le développement du pays. Il a rappelé que ce secteur exige des qualités d'objectivité, de discipline et d'éthique, loin de toute considération personnelle ou partisane. « On entre dans la passation des marchés comme dans un sacerdoce. On ne vient pas là pour s'enrichir ni pour faire du copinage. On vient pour appliquer les règles avec objectivité », a-t-il affirmé devant les stagiaires.

Tout en mettant en garde contre les risques de dérives professionnelles, il a assuré les stagiaires que la réussite de cette formation pourrait leur ouvrir de nombreuses perspectives de carrière, aussi bien au sein de l'administration publique que dans les projets financés par les partenaires au développement.