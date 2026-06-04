Congo-Brazzaville: Diplomatie - Denis Sassou N'Guesso reçoit le nouvel ambassadeur du Kazakhstan

La coopération entre la République du Congo et le Kazakhstan se consolide. En présentant ses lettres de créance au président Denis Sassou N'Guesso, le 3 juin à Brazzaville, le nouvel ambassadeur du Kazakhstan, Jean Galiev, a officiellement pris ses fonctions au Congo, avec pour ambition de donner un nouvel élan aux relations entre les deux États.

Accueilli avec les honneurs militaires par un détachement de la Garde républicaine, conformément au protocole diplomatique, l'ambassadeur Jean Galiev, vêtu de sa tenue de souveraineté, a ensuite été reçu par le président de la République dans la salle des ambassadeurs. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda; du secrétaire général du ministère, Guy Nestor Itoua; ainsi que de la directrice du protocole et des affaires consulaires.

Diplomate chevronné, Jean Galiev a auparavant exercé les mêmes responsabilités en France, à Monaco et au Portugal. À l'entame de sa mission, le nouvel ambassadeur a réaffirmé son engagement à oeuvrer au renforcement et à l'élargissement de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Kazakhstan et le Congo. Les deux pays entretiennent des relations de longue date qui couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment la politique, l'économie, l'énergie, l'agriculture, les transports et les technologies de la communication.

Cette nouvelle étape diplomatique traduit la volonté de Brazzaville et d'Astana de consolider davantage leurs liens et d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat au bénéfice de leurs peuples respectifs.

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