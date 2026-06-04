Angola: Le pays met sa gastronomie à l'honneur au Bazar des Nations Unies

Luanda — L'Angola a participé mardi à New York à l'édition 2026 du Bazar international des Nations Unies, un événement caritatif réunissant des dizaines de pays afin de promouvoir les échanges culturels et de collecter des fonds pour des causes humanitaires.

Sous le slogan « Achetez pour la bonne cause », l'initiative a attiré des centaines de visiteurs, qui ont pu découvrir les traditions de différents pays à travers la gastronomie, la musique, la danse et l'artisanat. La participation de l'Angola, menée par son ambassadrice Graça da Cruz, s'est distinguée par la présentation de divers produits nationaux et de plats typiques angolais. Parmi les produits présentés figuraient le jus de múcua, le thé bulukutu et l'eau-de-vie nationale, qui ont suscité l'intérêt des visiteurs.

La Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Analena Baerbock, a présidé la cérémonie d'ouverture et la traditionnelle coupure de ruban. La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed, a également participé à la cérémonie, où elle a salué les objectifs de cette initiative, désormais considérée comme une tradition au sein de l'organisation.

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Organisé chaque année par le Club des conjoints des délégués auprès des Nations Unies, le Bazar international des Nations Unies reversera les bénéfices de l'édition de cette année au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Graça da Cruz est membre du comité d'organisation de l'événement en sa qualité de présidente du Groupe des conjoints des ambassadeurs africains auprès des Nations Unies.