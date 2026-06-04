Angola: Le pays mobilise plus de trois millions de vaccins contre le choléra

Luanda — Le Gouvernement angolais a mobilisé plus de trois millions de doses de vaccin oral contre le choléra pour renforcer la riposte à l'épidémie actuelle de la maladie dans le pays, a assuré mercredi à Luanda la coordinatrice nationale du Programme de vaccination, Alda de Sousa.

La responsable s'exprimait lors d'une conférence de presse sur la vaccination contre le choléra, organisée par la Direction nationale de la santé publique, qui a réuni des professionnels des médias des secteurs public et privé ainsi que des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La coordinatrice nationale du Programme de vaccination a également souligné que le vaccin anticholérique oral présente une efficacité d'environ 80 % et fait partie du stock mondial d'urgence, dont la disponibilité est limitée et la distribution aux pays se fait en fonction des données épidémiologiques.

« Par conséquent, aucune date de début de campagne n'est encore fixée, et il n'existe pas de prévision définitive quant au nombre de vaccins qui seront distribués à la population », a-t-elle précisé. Elle a indiqué que la mise en œuvre de la campagne de vaccination dépendra de l'évolution de la situation épidémiologique dans les provinces touchées, notamment Bengo, Luanda, Icolo e Bengo, Malanje et Cuanza Norte. Selon elle, la vaccination n'est qu'une des mesures de riposte à l'épidémie et constitue la dernière intervention d'un ensemble de stratégies visant à contrôler la propagation de la maladie.

« La vaccination vise à compléter les autres mesures déjà mises en œuvre. La définition du public cible dépendra toujours du contexte épidémiologique et de l'évolution de la maladie dans les zones touchées », a-t-elle souligné. Alda de Sousa a expliqué que, même si certaines provinces sont plus touchées, la vaccination ne sera pas effectuée sur l'ensemble du territoire de ces zones, mais seulement dans les municipalités considérées comme prioritaires, selon les indicateurs épidémiologiques.

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« Les provinces de Bengo, Luanda, Icolo e Bengo, Malanje et Cuanza Norte restent parmi les plus touchées par l'épidémie, bien que l'intensité de la transmission varie d'une municipalité à l'autre », a-t-elle affirmé. Selon les données présentées, l'Angola a enregistré un total de 40 966 cas de choléra et 988 décès depuis janvier 2025. Les enfants constituent le groupe le plus touché, la majorité des cas et des décès concernant les garçons.

Malgré le nombre élevé d'infections enregistrées depuis le début de l'année, la responsable a souligné que le pays constate une baisse significative des nouveaux cas ces dernières semaines, grâce aux mesures mises en oeuvre par l'Exécutif et ses partenaires du secteur de la santé. Elle a ajouté que 42 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures.

Elle a également indiqué que parmi les principales mesures de contrôle figurent l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'assainissement, la promotion de l'hygiène communautaire, une surveillance épidémiologique active, la communication sur les risques et une meilleure prise en charge clinique des patients.

Alda de Sousa a par ailleurs assuré que le Gouvernement continue de mobiliser des ressources afin de garantir une réponse rapide et efficace à l'évolution de l'épidémie, réaffirmant l'engagement des autorités sanitaires en faveur de la protection de la santé publique. La responsable a sollicité la poursuite de l'implication des médias dans la sensibilisation de la population à la prévention du choléra, soulignant que la participation active de la population demeure essentielle pour endiguer la propagation de la maladie.