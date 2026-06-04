Angola: Le PGR et le Royaume-Uni renforcent leur coopération en matière de recouvrement d'avoirs

Luanda — Le recouvrement des avoirs angolais situés à l'étranger était au coeur d'une rencontre qui s'est tenue mercredi à Luanda entre le Procureur général de la République, Pedro Mendes de Carvalho, et une délégation du Centre international de coordination anti-corruption (IACCC) du Royaume-Uni, conduite par Michael Petkov.

Selon un communiqué de presse du Bureau du Procureur général de la République (PGR) transmis à l'ANGOP, cette réunion a permis de coordonner les actions en matière de coopération interinstitutionnelle, notamment en ce qui concerne la collaboration judiciaire dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et autres infractions économiques et financières. À cette occasion, Pedro Mendes de Carvalho a souligné l'excellent niveau de coopération existant entre les deux institutions, insistant sur les résultats obtenus dans le domaine des enquêtes criminelles et du recouvrement d'avoirs.

Il a rappelé que, dans le cadre de ce partenariat, les magistrats angolais ont bénéficié de formations en matière d'enquêtes criminelles, de lutte contre la corruption et de blanchiment d'argent. Le procureur général de la République a jugé la coopération satisfaisante et a salué la promptitude des autorités britanniques à répondre aux demandes formulées par l'Angola. De son côté, Michael Petkov a qualifié le partenariat avec le Bureau du procureur général de stratégique et fructueux, et a considéré l'Angola comme le principal partenaire de la coopération développée par l'IACCC dans ce domaine.

Le représentant britannique a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à soutenir l'Angola dans ses efforts pour rendre justice, tant dans les affaires relevant du territoire britannique que dans celles relevant d'autres juridictions. Selon Michael Petkov, les sept années de coopération entre les deux institutions ont permis des progrès significatifs et ont favorisé l'approfondissement de la collaboration par le renforcement des capacités institutionnelles et le partage d'informations pertinentes pour les enquêtes pénales.

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Le chef de la délégation britannique a également plaidé pour l'inclusion d'autres institutions angolaises dans les programmes de formation, compte tenu de leur rôle dans la lutte contre la criminalité économique et financière. À l'issue de la réunion, les parties ont examiné l'ordre du jour des deux jours suivants, axé sur l'étude des demandes de coopération et l'échange d'informations pertinentes pour l'exercice des poursuites pénales. La délégation britannique comprenait également Ollie David, de l'IACCC, et Sarah Jackson, première secrétaire et conseillère politique.