Angola: La CNE se réunit pour examiner le matériel électoral

4 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La Commission Nationale Électorale (CNE) se réunit ce vendredi à Luanda pour sa deuxième session ordinaire afin d'examiner et de valider la proposition relative au matériel logistique électoral non sensible.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis à l'ANGOP, les points à analyser comprennent les propositions concernant les isoloirs, les slogans et les urnes qui seront utilisés lors des élections prévues en 2027. La séance plénière examinera également le règlement des visites à la Maison Musée Électoral, un espace dédié à la préservation de la mémoire du processus électoral angolais. Les membres de la Commission nationale électorale analyseront et valideront également le slogan proposé pour les élections générales de 2027.

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