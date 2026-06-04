Ile Maurice: Football féminin - Le pays lance sa campagne olympique ce soir

Le Lady Club M affronte Djibouti ce jeudi à 19h au Complexe Sportif de Côte-d'Or pour un match aller capital, où la victoire est impérative lors du premier tour des éliminatoires de la zone Afrique pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Pour cette entrée en lice, la sélection féminine de Maurice bénéficie d'un avantage exceptionnel : disputer ses deux manches à domicile, les 4 et 8 juin 2026.

Cette première confrontation ce jeudi s'annonce donc comme le tournant de la série, imposant aux Mauriciennes une obligation absolue de l'emporter pour aborder le match retour sereinement. Pour ce choc

crucial, le sélectionneur national Kersley Levrai a composé un groupe mixte, intégrant sept expatriées évoluant à l'étranger et des joueuses binationales pour élever le niveau de jeu. La solidité de l'arrière-garde reposera sur l'expérience de Leticia Dadard et d'Anaëlle Auguste, tandis que la place de titulaire dans les buts fera l'objet d'une concurrence féroce entre Cedrielle Begué, Anaïs Antoinette et Marie-Noëlle Edmond.

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«Nous jouons le match aller et le match retour à la maison. Nous n'avons pas souvent cette opportunité et la logique voudrait que nous en profitions justement pour réaliser un résultat correct. Il y a l'obligation de faire un bon résultat», soutient Kersley Levrai.

L'enjeu de ce duel est immense puisque le vainqueur validera son billet pour le deuxième tour face aux redoutables Black Queens du Ghana. La préparation s'est concentrée sur l'harmonisation physique du groupe et sur la mise en place de schémas tactiques spécifiques pour briser le bloc défensif regroupé de Djibouti dès les premières minutes jeudi soir. Mais la mission s'annonce compliquée dans le sens où les quadricolores n'ont plus joué depuis plus d'une année.

Au-delà des aspects tech- niques, la gestion de la pression à domicile et l'obligation de faire le jeu seront les clés de la rencontre, a estimé le sélectionneur. Ce match représente une opportunité rare de redynamiser un football féminin mauricien en souffrance, limité à seulement une ou deux sorties annuelles. Conscient de cette urgence, le coach a fermement rappelé que jouer l'aller et le retour à la maison imposait de réaliser un résultat correct, insistant sur l'obligation stricte d'assurer une victoire immédiate. «Les filles sont contentes de rejouer un match international après si longtemps. Il y a l'envie de bien faire».

Le Groupe

Gardiennes

Cedrielle Begué, Chaya Codoychurn, Marie-Noëlle Edmond

Défenseures

Leticia Dadard, Anaëlle Auguste, Chloé Brasse, Fiona Félicité, Anaïs Fourneau

Milieux

Emie Figaro, Elodie Aliphon, Eloisha Clair, Mélanie Réglée, Ophélie Parisot, Yasha Dhookhee, Ambre Apollon, Julie Gopal, Maelie Lessard, Jade Roussety

Attaquantes

Jerusha Ramasawmy, Brooklyn Jheemla, Kayla Vulcain, Sasha Adamson, Milena Derougeur