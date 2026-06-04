Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Bouaké sonne la mobilisation face aux dangers de la saison des pluies

À l'instar des autres régions du pays, Bouaké s'est engagée dans la lutte contre l'insécurité routière à travers le lancement officiel de la 41e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'événement s'est tenu le mercredi 3 juin 2026 dans les locaux de la Direction régionale des Transports et des Affaires maritimes du Gbêkê, avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route aux comportements responsables et de réduire les accidents de la circulation.

La cérémonie a été présidée par le Directeur régional des Transports et des Affaires maritimes, M. Turay Oumar, en présence de la déléguée régionale de l'Office de Sécurité Routière (OSER), Mme Zahui Janine, ainsi que de plusieurs acteurs du secteur des transports.

Cette 41e édition est placée sous le thème : « Conduite en temps de pluie : précautions à prendre ». Un choix qui s'inscrit dans le contexte de la saison des pluies, période marquée par une recrudescence des risques d'accidents liés à la dégradation des conditions de circulation. À travers cette campagne, le ministère en charge des Transports entend renforcer la vigilance des conducteurs et promouvoir une culture de prudence sur les routes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la foulée du lancement officiel, une vaste opération de sensibilisation de proximité a été menée à la gare routière de Bouaké, l'un des principaux pôles de transport terrestre du pays. Les équipes de la Direction régionale des Transports et de l'OSER ont échangé avec les conducteurs, les responsables de compagnies de transport et les passagers afin de leur rappeler les règles essentielles de sécurité à observer pendant les intempéries.

Les messages de prévention ont particulièrement porté sur la réduction de la vitesse sous la pluie, le respect des distances de sécurité, l'interdiction des dépassements dangereux et la nécessité de maintenir une attention permanente au volant. Les intervenants ont également insisté sur l'importance d'un entretien régulier des véhicules afin de prévenir les défaillances techniques susceptibles de provoquer des accidents.

Une attention particulière a été accordée aux éléments mécaniques essentiels à la sécurité routière, notamment le système de freinage, l'état des pneumatiques et le bon fonctionnement des essuie-glaces. Selon les responsables de la campagne, ces équipements jouent un rôle déterminant dans l'adhérence du véhicule et la visibilité du conducteur lorsque les conditions météorologiques se dégradent.

Pour amplifier la portée de cette action citoyenne, des centaines de flyers contenant des conseils pratiques et des recommandations de sécurité ont été distribués aux différents acteurs du transport. À travers cette initiative, les autorités entendent faire de la prévention un levier majeur pour préserver des vies et garantir des déplacements plus sûrs durant la saison des pluies.