Congo-Kinshasa: Mondial 2026/Amical - Le pays et le Danmark se neutralisent à Liège

Dans le cadre de leur match disputé ce mercredi 3 juin 2026 à Liège (Bruxelles), la RDC et le Danmark se sont séparés sur un nul vierge (0-0). Cette rencontre constitue une étape importante pour les fauves congolais dans leurs préparatifs à la phase finale du Mondial 2026.

Les deux équipes ont développé un jeu globalement équilibré durant la première mi-temps, avec des occasions dangereuses de part et d'autre. Cependant, leurs attaques ne sont pas parvenues à faire trembler les filets.

Par exemple, à la 6e minute, le Danois P. Dorgu tire depuis le centre de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. Cependant, le tir de l'adversaire est bloqué par C. Mbemba. 5 minutes après, A. Daghim tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Encore une fois un tir visant le centre du but à ras terre. Il est cette fois-ci bloqué par S. Kapuadi.

Cette situation montre que les Léopards ont un peu hésité au début du match, avant se ressaisir dans la suite. Et la mi-temps, le score est resté le même : 0-0.

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10 minutes après la reprise, A. Masuaku est remplacé par J. Kayembe et E. Kayembe, par N. Sadiki.

Entre-temps, Cedric Bakambu rate une occasion en or, en pleine surface de réparation adverse. Alors que le public était déjà debout pour célébrer le but, l'attaquant congolais pointe le ballon sur le corps du gardien.

C. Bakambu a été remplacé (70') par S. Banza et N. Mukau, C. Pickel. Le jeu s'anime certes, mais sans but. Score final : 0-0

Pour ce Mondial 2026 (co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique), la RDC a été logée dans le Groupe K, avec ces rendez-vous :

7 juin 2026: Portugal-RDC18h (heure de Kinshasa)

23 juin 2026: Colombie-RDC 03h du matin (24 juin heure de Kinshasa)

27 juin 2026: RDC-Ouzbékistan 00h30 (28 juin heure de Kinshasa)