Congo-Kinshasa: Appel à une ville morte - Evaluation de cette journée du 03 juin

La capitale congolaise a connu une journée particulière ce mercredi 3 juin, marquée par l'appel de l'opposition à observer une ville morte pour protester contre tout changement de la Constitution. En parallèle, les partis de la majorité présidentielle et les autorités ont invité la population à poursuivre normalement leurs activités.

Dans les rues, l'ambiance était contrastée : certaines artères étaient presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir. D'autres ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation.

Certains parents affirment avoir préféré garder leurs enfants à la maison par précaution, alors que d'autres ont vaqué sans difficulté à leurs occupations.

Dans plusieurs points sensibles de la capitale, des dispositifs policiers renforcés étaient visibles, notamment à Sainte-Thérèse et Kimbuta, dans la commune de Ndjili.

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La même situation était aussi observée dans certaines villes de la RDC.

Question :

-Quelle évaluation faire de cette journée du 03 juin à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC ?

Invités :

-Mechack Mandefu, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il est député national élu de Kazumba au Kasaï central. Il est également Président du Groupe parlementaire AACPG à l'Assemblée nationale et secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la nation.

-Prince Epenge, président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka.

-Alidor Tshibanda, docteur en Sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale (UPN). Il s'intéresse à l'Etat et à la démocratie.