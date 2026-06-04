Sénégal: Des acteurs culturels misent sur la résilience et l'engagement collectif face aux difficultés financières

Dakar — Les difficultés de financement ne doivent pas freiner les initiatives culturelles, ont soutenu, mercredi, les responsables du festival Urbanoiz, plaidant pour davantage de résilience, de créativité et d'engagement collectif afin de poursuivre les projets artistiques.

Intervenant lors du lancement de la deuxième édition du festival international des arts et sports urbains de Dakar, le coordonnateur général d'Impact Sénégal et d'Urbanoiz, Amadou Fall Ba, a souligné que les acteurs culturels ont appris à évoluer dans un environnement marqué par des ressources souvent limitées.

"Dans la culture, nous avons une vraie capacité de résilience", a-t-il déclaré, estimant que les réseaux de partenaires, la créativité et la capacité d'anticipation constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour maintenir les projets.

Selon lui, la réussite d'une initiative culturelle ne dépend pas uniquement des financements mobilisés mais plutôt de l'engagement et de la créativité de tout un chacun. "L'argent est important, mais ce n'est pas la seule réponse. Avec les idées, les partenariats et la créativité, on peut faire beaucoup de choses", a-t-il affirmé, appelant les porteurs de projets à développer une vision à long terme.

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Ayant pris part à la conférence, Gacirah Diagne estime que les acteurs culturels ont la responsabilité de maintenir l'espoir malgré les difficultés. "Il faut trouver des solutions et ne pas avoir peur. Nous ne pouvons pas être devant les jeunes pour leur dire que ce n'est pas possible", a-t-elle déclaré.

Pour la directrice de Kaay Fecc, les défis actuels exigent une mobilisation de l'ensemble de la communauté culturelle plutôt qu'une attente exclusive de financements extérieurs.

" Une personne ne peut pas tout faire. Toute la communauté doit s'investir", a-t-elle soutenu, invitant chacun à prendre sa part de responsabilité dans la réussite des projets collectifs.

Gacirah a également insisté sur l'importance de la transmission entre générations. A son avis, les jeunes disposent souvent d'une capacité d'adaptation supérieure face aux mutations technologiques et aux nouveaux modes de création.

"Ils ont parfois plus d'idées que nous. Notre rôle est aussi de transmettre et de leur laisser progressivement la place ", a-t-elle expliqué.

Les deux intervenants ont ainsi défendu une approche fondée sur la solidarité, la persévérance et la recherche permanente de solutions pour assurer la continuité des activités culturelles malgré un contexte économique jugé difficile. Pour ces promoteurs culturels, le développement du secteur culturel passe autant par l'engagement des acteurs que par les ressources financières disponibles.