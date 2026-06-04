Sénégal: Mondial 2026 - Bara Sapoko Ndiaye savoure sa première convocation avec le pays

Dakar — Le milieu de terrain sénégalais Bara Sapoko Ndiaye, retenu parmi les 26 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde 2026, a exprimé sa fierté après sa première convocation en équipe nationale, affirmant vouloir profiter de cette expérience pour apprendre et apporter sa contribution au groupe.

"Je dormais et c'est à mon réveil que j'ai appris ma convocation à travers les messages que j'avais reçus. C'est une immense fierté pour moi, parce que je ne m'attendais pas à être appelé. Pour moi, ce n'était pas acquis", a-t-il déclaré au micro de la Fédération sénégalaise de football.

Le milieu de terrain de 18 ans a tenu à remercier les supporters sénégalais pour leur soutien, estimant que cette confiance constitue une source supplémentaire de motivation pour les joueurs.

"Je remercie le peuple sénégalais pour son soutien. J'ai trouvé en sélection de très bons joueurs. Je suis surtout venu pour apprendre, mais puisque le coach m'a fait confiance, je vais tout donner pour être à la hauteur", a-t-il ajouté.

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Évoquant son arrivée au sein de la Tanière, Bara Sapoko Ndiaye s'est réjoui de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé par ses coéquipiers.

"Mon intégration se passe très bien. J'ai été bien accueilli dès les premiers jours et le courant est vite passé avec le groupe. À l'entraînement, j'écoute attentivement les conseils des anciens et des autres joueurs. Cela a facilité mon adaptation", a-t-il expliqué.

Le joueur du Bayern Munich a également souligné l'importance de la présence de son coéquipier en club, Nicolas Jackson, avec qui il entretient une relation privilégiée. Toutefois, l'attaquant sénégalais doit retourner à Chelsea FC à l'issue de son prêt.

"Nicolas (Jackson) est mon ami en club. Nous sommes souvent ensemble et j'ai beaucoup appris à ses côtés", a-t-il confié.

Les deux joueurs ont remporté cette saison le championnat d'Allemagne ainsi que la Coupe d'Allemagne avec le club bavarois.

Revenant sur l'ambiance observée lors du match contre les États-Unis, le milieu de terrain a salué la mobilisation des supporters sénégalais.

"Les supporters sont venus en masse pour nous encourager. C'est ce que nous attendons d'eux. Nous nous battons sur le terrain pour leur faire honneur. Leur fierté est notre principale source de motivation", a-t-il soutenu.

Déterminé à contribuer au parcours de la sélection sénégalaise dans la compétition, Bara Sapoko Ndiaye a assuré que lui et ses coéquipiers donneront le maximum pour porter haut les couleurs nationales.

"Nous portons fièrement les couleurs du Sénégal et nous nous battrons pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous espérons que les supporters continueront à nous soutenir et à nous pousser vers l'avant", a-t-il dit.

Il faisait partie des 28 joueurs présélectionnés par Pape Thiaw avant d'être confirmé dans la liste définitive des 26 retenus.

Aligné comme titulaire lors du match amical disputé dimanche dernier à Charlotte, une ville du Caroline du Nord aux États-Unis, le jeune milieu de terrain a laissé une belle impression grâce à une prestation solide et convaincante, malgré la défaite des Lions sur le score de 2 buts à 3.

Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT.

D'ici là, l'effectif du Sénégal, encore privé d'Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye, sera au complet avec leur arrivée.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.